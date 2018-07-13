Когда откроется станция "Беломорская"

В конце 2018 года на Замоскворецкой линии между "Речным вокзалом" и "Ховрино" появится еще одна станция – "Беломорская". В процессе ее строительства возникли некоторые трудности, но московские власти настроены открыть станцию для пассажиров, как и планировалось, в декабре этого года.

Как сообщил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин, единственная сложность при строительстве "Беломорской" – всего два часа работы ночью, которые выделил метрополитен.

"Это уникальный проект по технологии, когда станция ставилась на уже действующий тоннель. Это накладывает определенные сложности, но мы настроены запустить станцию в декабре", – сказал Хуснуллин.

Работы по архитектурной отделке "Беломорской" ведутся без остановки движения по действующему участку Замоскворецкой линии. В дизайнерском решении интерьеров станции отразят достопримечательности Беломорского края – Соловецкий монастырь, ансамбль Кижи и северные пейзажи.

Заммэра также сообщил, что до конца года столичное правительство проведет порядка десяти конкурсов на разработку облика будущих станций метро.

"Мы стараемся проводить конкурсы на знаковые, узловые станции. Сейчас готовим ряд технических заданий, порядка 10 конкурсов в ближайшие полгода планируем провести", – сказал Хуснуллин.

В марте 2018 года были объявлены победители открытого международного конкурса на разработку дизайна двух станций Большой кольцевой линии: для "Кленового бульвара" выбрали концепцию архитектурной мастерской Archslon, а для "Нагатинского затона" – бюро Za bor.

Еще одна новость, которую сообщил глава Стройкомплекса, касается судьбы монорельса в Москве. Власти решили переформатировать участок метро, связывающий Серпуховскую и Калужско-Рижскую линии на севере столицы. Там планируется построить трамвайную линию и интегрировать ее в уже существующие трамвайные маршруты. Марат Хуснуллин пообещал, что судьбу монорельсового транспорта решат в ближайшие три месяца.

"У нас есть несколько вариантов развития. Один из них – сделать полноценный трамвай-монорельс. Мы сейчас считаем, возможно ли это, позволяет ли реконструкция. Это очень важная связка между двумя линиями метро, ее надо сохранить ", – сказал Хуснуллин.