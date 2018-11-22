Верховный суд разрешил построить многоэтажку в Кунцево

"Апелляционную жалобу заявителей оставить без удовлетворения, решение суда первой инстанции – без изменений", – сказал судья.

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Таким образом, апелляционная инстанция подтвердила решение Московского городского суда, который в мае 2018 года отказал группе жителей района Кунцево в удовлетворении иска о признании недействующим постановления столичных властей № 903-ПП "Об утверждении проекта планировки территории кварталов 47,48 района Кунцево города Москвы". В соответствии с документом, старые пятиэтажки будут снесены, а жители получат квартиры в современных комфортабельных домах.

Ответчиком по жалобе выступает столичное правительство. Его представитель Евгений Горин просил суд в жалобах отказать, поскольку и сам акт, и решение о его принятии соответствуют генеральному плану города. Также, по словам Горина, представители жителей района не воспользовались своим правом на защиту в суде первой инстанции, а сейчас пытаются приобщить новые доказательства.

Адвокат Ольга Власова, представляющая интересы заявителей жалобы, просила суд отменить решение суда первой инстанции, поскольку суд в 2017 году не исследовал ряд материалов, предшествующих принятию проекта планировки города.

Прокурор настаивала на отклонении жалобы и оставлении решения Мосгорсуда без изменения.

В рамках проекта ЗАО "Монетчик" (структура ГК ПИК) приступило к возведению стартового здания – 26-этажного дома на улице Ивана Франко, но позднее приостановил работы до заседания Верховного суда, объяснив это стремлением дать жителям возможность пройти все судебные инстанции.

"Для нас принципиально важно, чтобы все действия компании были безупречны с правовой точки зрения. Сегодня Верховный суд окончательно поставил точку в этом вопросе, – отметил начальник управления градостроительной документации ГК ПИК Никита Андрианов. – Мы также примем все меры, чтобы реконструкция кварталов района проходила в четком соответствии с графиком и минимальными неудобствами для жителей".

ГК ПИК заключила инвестиционный контракт с правительством Москвы в рамках общегородской программы реконструкции пятиэтажного и ветхого жилищного фонда первого периода индустриального домостроения, реализуемой с 1998 года.

На сегодняшний день группой ПИК построено для переселения жителей более 100 тыс. кв. м жилья. По результатам реализации проекта в целом общая площадь передаваемых площадей составит более 240 тыс. кв. м.

"Мы изначально заинтересованы в том, чтобы законность строительства была очевидна для жителей Кунцева. Поэтому группа приостановила работы до принятия решения Верховным судом", – подчеркнула директор департамента правовой защиты ГК ПИК Ирина Тимошенская. – Теперь жители смогли убедиться в том, что реализация проекта реконструкции происходит без нарушений. Компания и в дальнейшем будет придерживаться четкого исполнения плана застройки и сделает все возможное, чтобы соседство со строительными площадками причиняло как можно меньше беспокойства".