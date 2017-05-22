Теща сжалилась над украинским премьером и пустила его к себе
Источник благосостояния тещи Гройсмана Алины Бурлаки пытался найти украинский телеканал "UA:Первый" в рамках своей программы "Схемы". Итоги расследования показались журналистам неоднозначными.
Элитную недвижимость общей стоимостью более чем в 600 тысяч долларов в престижном киевском квартале "Новопечерские липки" теща украинского премьер-министра приобрела, согласно документам, в 2015 году. С тех пор семья и пользуется этой недвижимостью. У самого Гройсмана своего жилья в Киеве нет.
В электронной налоговой декларации Владимира Гройсмана указаны земли и недвижимость в его родной Виннице, а вот покупка в Киеве двух смежных квартир общей площадью в примерно 230 квадратных метров не отображена.
Своячница Гройсмана утверждает, что деньги матери на улучшение жилищных условий дала она. Тем временем сам премьер-министр указал, что хранит дома полтора миллиона долларов наличными – в той самой квартире тещи.
"Гройсман отмечает, что с 20 января 2015 года использует почти 60 квадратных метров киевской квартиры, принадлежащей гражданке Бурлаке Алине Ипполитовне. В пользовании каждого из трех других членов его семьи – жены, дочери и сына – находится еще по 60 квадратов недвижимости, принадлежащей Бурлаке Алине Ипполитовне", – подвели итоги расследования украинские журналисты.
Жилой квартал бизнес-класса "Новопечерские Липки", что расположен в центральном Печерском районе в Киеве, называют "городом в городе". Здесь организован режим особого контроля. На территории квартала построены собственные детский сад, школа, спортивные комплексы, супермаркет, рестораны, салоны красоты и другие объекты инфраструктуры, жизненно необходимые проживающей здесь украинской "элите".
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