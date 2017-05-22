Теща сжалилась над украинским премьером и пустила его к себе

Теща премьер-министра Украины Гройсмана приобрела элитную недвижимость стоимостью более чем 600 тысяч долларов. Сестра жены премьера утверждает, что деньги матери дала она.

Источник благосостояния тещи Гройсмана Алины Бурлаки пытался найти украинский телеканал "UA:Первый" в рамках своей программы "Схемы". Итоги расследования показались журналистам неоднозначными.

Элитную недвижимость общей стоимостью более чем в 600 тысяч долларов в престижном киевском квартале "Новопечерские липки" теща украинского премьер-министра приобрела, согласно документам, в 2015 году. С тех пор семья и пользуется этой недвижимостью. У самого Гройсмана своего жилья в Киеве нет.

В электронной налоговой декларации Владимира Гройсмана указаны земли и недвижимость в его родной Виннице, а вот покупка в Киеве двух смежных квартир общей площадью в примерно 230 квадратных метров не отображена.

Своячница Гройсмана утверждает, что деньги матери на улучшение жилищных условий дала она. Тем временем сам премьер-министр указал, что хранит дома полтора миллиона долларов наличными – в той самой квартире тещи.

"Гройсман отмечает, что с 20 января 2015 года использует почти 60 квадратных метров киевской квартиры, принадлежащей гражданке Бурлаке Алине Ипполитовне. В пользовании каждого из трех других членов его семьи – жены, дочери и сына – находится еще по 60 квадратов недвижимости, принадлежащей Бурлаке Алине Ипполитовне", – подвели итоги расследования украинские журналисты.

Жилой квартал бизнес-класса "Новопечерские Липки", что расположен в центральном Печерском районе в Киеве, называют "городом в городе". Здесь организован режим особого контроля. На территории квартала построены собственные детский сад, школа, спортивные комплексы, супермаркет, рестораны, салоны красоты и другие объекты инфраструктуры, жизненно необходимые проживающей здесь украинской "элите".

