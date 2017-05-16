В Москве из жилого дома стащили мусоропровод

В одном из столичных домов произошла необычны кража. Злоумышленники похитили мусоропровод, оставив жильцам огромную дыру.

О казусном происшествии сообщил в своем Twitter-аккаунте житель Москвы Анатолий Капустин. Он написал, что жильцы его подъезда лишились мусоропровода.

По его словам, неизвестные злоумышленники оставили лишь остатки трубы около подъезда. Теперь в доме зияет огромная дыра с первого по 12-й этаж, а жителям некуда выбрасывать мусор. Однако преступление вызвало в Сети не столько сочувствие, сколько насмешки.

У нас в доме похитили мусоропровод!

Ещё вчера вечером я выкидывал туда мусор, а сейчас там сквозная дырка на 12 этажей!



ЭТО ВООБЩЕ КАК?! pic.twitter.com/7ZSoKCpwNa — анатолий ноготочки�� (@A_Kapustin) 15 мая 2017 г.

@A_Kapustin Мусоропровод похитили инопланетяне. Просили передать, нужен выкуп и новая гравицапа. — Совесть ⚖⚔ �� (@enjoy_the_truth) 15 мая 2017 г.

Напомним, необычная кража в декабре прошлого года произошла на Ставрополье. Там двое местных жителей украли у местного жителя 40 тысяч медицинских пиявок, находящихся в 14 пластиковых ведрах объемом по 15 литров. Жертва злоумышленников сообщил о пропаже в полицию. Ущерб от кражи кровососущих составил более миллиона рублей. В результате преступники были пойманы. В ходе обыска в домах подозреваемых были найдены похищенные ранее кровососущие.

Ранее в Москве грабители похитили зелень, укроп, петрушку и кинзу, на сумму в полмиллиона рублей. Они отобрали груз с зеленью у водителя, который доставлял товар на рынок.



Другой необычной кражей отличился житель Кемеровской области. В полицию обратилась пожилая женщина, заводчица морских свинок. В первый раз у нее из клетки пропали три свинки породы "розетка" и одна свинка "обыкновенная". Во второй раз пропала одна свинка. Подозрение сразу же пало на парня, приходившего в гости к сыну пенсионерки. Вор оказался ранее судимым наркоманом.