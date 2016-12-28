На Кавказе преступники украли пиявок на миллион рублей

На Ставрополье двое местных жителей украли 40 тысяч медицинских пиявок. Жертва злоумышленников сообщила о пропаже в полицию.

Необычная кража произошла в одном из сел Ставропольского края. У местного жителя стащили из дома 14 пластиковых ведер объемом по 15 литров с медицинскими пиявками.

По словам владельца, в хозяйственной постройке, находящейся во дворе дома, неизвестные лица разобрали крышу и похитили кровососущих. "В полицию Апанасенковского района с заявлением о краже обратился местный житель. Мужчина сообщил, что в селе Дивном неизвестные утащили из его дома 14 пластиковых ведер, в которых находились 40 тысяч медицинских пиявок", – цитирует представителя пресс-службы края "Комсомольская правда на Северном Кавказе".

Примечательно, что ущерб от кражи кровососущих составил более одного миллиона рублей. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий преступники были пойманы. В ходе обыска в домах подозреваемых были найдены похищенные ранее пиявки.

Молодые люди задержаны и доставлены в отдел полиции. А украденное возвращено хозяину. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Курьезный случай произошел в Якутии в 2011 году. У предпринимателя Дмитрия Рейнера похитили миллион живых червей. Мужчина написал заявление в полицию, но украденное так и не нашли.

У бизнесмена не было отбоя от заказов. Черви жили в жилом вагончике в сорока коробках и хорошо плодились. В злополучный вечер Дмитрий покормил их и отправился спать. В три часа ночи он проснулся от шума. Преступники ворвались в вагончик, ударили мужчину по голове. Очнувшись, он увидел, что червей украли. Беспозвоночные были застрахованы на миллион рублей.