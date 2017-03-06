Сколько стоит коттедж в Крыму

Аналитики назвали среднюю стоимость коттеджа в Крыму. За последний год частные дома на полуострове подешевели на 2,2%.

Проведено исследование, согласно которому выяснилось, что средняя цена частного дома в Крыму составила 10,6 миллиона рублей. За последний год этот показатель уменьшился.

Специалисты назвали причины удешевления крымских коттеджей. По словам гендиректора онлайн-сервиса объявлений "Мир квартир" Павла Луценко, это неоднозначный политический статус региона, правовая неопределенность крымских объектов, сложность с оформлением собственности и неудовлетворительное состояние инфраструктуры, передает "РБК-Недвижимость".

Самым дешевым городом полуострова оказалась Керчь. Купить там дом можно за 5,1 миллиона рублей. За 2016 год средняя стоимость индивидуального жилья там упала на 1,8%.

Больше всего за год снизились цены на отдельно стоящие дома в Ялте – на 5%. Сегодня коттедж в этом приморском городе обойдется в 16,6 миллиона рублей. Приблизительно такая же динамика наблюдается в Симферополе. Там дома подешевели на 4,7%, до девяти миллионов.

Вместе с тем частные дома в Краснодарском крае дорожают. В этом отношении он существенно обгоняет большинство регионов страны. Так, за год средняя стоимость жилья на Черноморском побережье поднялась на 2,6%. Частный дом там можно купить за 8,8 миллиона.

Больше всего цены выросли в Сочи — на 5,6%. Коттедж там обойдется в среднем в 14 миллионов рублей. В Геленджике частный дом стоит приблизительно 10,8 миллиона, а в Анапе – 9,9 миллиона рублей.