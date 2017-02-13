Россиян хотят лишить недвижимости в Финляндии

Министерство обороны Финляндии в марте приступит к рассмотрению сделок иностранцев с недвижимостью, расположенной вблизи стратегически важных объектов. Речь идет, в частности, о гражданах России.

В Финляндии собираются расторгнуть некоторые заключенные с россиянами сделки с недвижимостью. По словам депутата парламента страны Суны Кюмяляйнен, некоторые проданные объекты располагаются в "критично неверных точках".

Она считает, что к сделкам с недвижимостью для граждан, не являющихся жителями ЕС и ЕЭС, должны были прилагаться индивидуальные разрешения, передает Yle. Министерство обороны Финляндии проверит в марте договоры на жилье, расположенное рядом с военными объектами.

После этого начнется подготовка поправок к законодательству, отметила Кюмяляйнен. По информации из открытых источников, в основном речь идет о гражданах России.

Также финский депутат подчеркивает, что в ближайшее время необходимо законодательно расширить понятие стратегических объектов. "В Финляндии тяжело однозначно определить стратегические точки. У нас есть вышки сотовой связи, расположенные на тесно заселенной местности, недвижимость, расположенная в приграничной зоне, не говоря уже о дачных коттеджах, расположенных в зоне, смежной с аэропортами", – говорит Кюмяляйнен.

Напомним, в марте 2016 года комитет национальной безопасности Финляндии обновил список угроз безопасности страны. В частности, в него включили приобретение жилья иностранцами. Речь шла о том, что граждане нашей страны приобретают недвижимость вблизи стратегических объектов для использования ее в зловредных целях.