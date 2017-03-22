Как "Транснефть" выселяет многодетные семьи

Жители Устиновки, что в Раменском районе Подмосковья, в панике. Десятки домов оказались в списке под снос: компания "Транснефть" неожиданно выяснила, что они построены в охранной зоне нефтепровода. Без единственного жилья могут остаться многодетные семьи и инвалиды. Всего же в Московской области в черный список попали тысячи строений.

Радости Михаила и Тамары не было предела – у них появился собственный загородный дом. Путь к мечте был нелегким: пришлось продать две квартиры – в Магадане и подмосковном Железнодорожном, вложить все сбережения. Но семейство было уверено: счастье стоит больше 20 миллионов рублей.

Участок с "коробкой"-недостроем в Устиновке Раменского района обошелся недешево. Но главное – и районная администрация, и юридическая фирма, проверявшая чистоту сделки, заверили: все абсолютно законно. Так что супруги с чистой совестью вложили оставшиеся средства в стройку и ремонт, прописались в новом жилище.

К сожалению, счастье было недолгим. Неожиданно выяснилось, что дом – как и все жилье на двух соседних улицах – попало в охранную зону Кольцевого магистрального нефтепродуктопровода (КМНПП). А его собственник, компания "Транснефть", через суд добивается сноса строений.

"Данные постройки создают угрозу жизни и здоровью как граждан, так и нормальной эксплуатации опасного производственного объекта", – заявил журналистам начальник юридической службы Володарского РНПУ филиала АО "Транснефть – Верхняя Волга" Дмитрий Оськин.

Нефтепровод, проложенный еще в 1970-х годах, долгое время принадлежал компании "Мостранснефть". Охранная зона, естественно, была – она определялась в 50 метров (по 25 с каждой стороны от трубы), и ни один дом в нее не попадал. Но в начале 2016 года труба перешла к АО "Транснефть- Верхняя Волга". Тут и начался кошмар для жителей Устиновки, да и многих других подмосковных поселений. Компания провела ревизию трубопровода и "выявила массу нарушений".

К моменту написания материала комментария от "Транснефти" Dni.Ru не получили. Так что непонятно, почему в компании так поздно спохватились по поводу нарушения охранной зоны. В районных администрациях, в свою очередь, винят прежнее руководство – это оно, мол, раздавало участки под жилую застройку. А попавшим "под раздачу" семьям никакой компенсации не обещают, да еще и дома предлагают сносить за свой счет. И это несмотря на то, что люди платили немалые деньги за землю и вложились в строительство.

Действия нового собственника трубопровода заставляли вспомнить сюжеты американских боевиков, в которых злобные корпорации в сговоре с продажными шерифами сгоняют коренных жителей с насиженных мест, рассказала изданию жительница Устиновки Наталья Курач.

"Примерно год назад рядом с нами метрах в 100 стали появляться таблички с информацией о проходящем здесь нефтепроводе и охранной зоне. Ставились они ночью, чтобы никто не видел этих работ. Затем появились рабочие на машине "Транснефти" и что-то устанавливали. На наши вопросы – что они делают, нам внятно не ответили и еще угрожали. А совсем недавно появился большой плакат, информирующий о том, что в зоне 150 метров строительство запрещено из за кольцевого Московского магистрального нефтепровода", – сказала Наталья. Курач подчеркнула, что для многих семей их дом – единственное жилье. Вдобавок, в черном списке компании оказались многодетные матери, пенсионеры и инвалиды.

Жители улицы Весенней стали получать повестки в суд. Как отмечают в стихийно возникшей инициативной группе, компания явно пыталась все сделать без лишнего шума, решила "отстреливать" собственников по одному. Но не вышло: жители объединились и провели акцию в райцентре Раменском. Власти Вялковского поселения (куда входит и Устиновка) утверждают, что они на стороне своих избирателей. Как заявили в администрации корреспонденту нашего издания, планируется сход жителей, по итогам которого руководство поселения сможет представить проблему в вышестоящие инстанции.

Победное шествие "Транснефти" тем временем продолжается, компания один за другим выигрывает в суде иски против собственников домов. Видимо, чтобы сгладить впечатление, концерн предложил жителям вариант решения проблемы: построить защитное сооружение над трубой. Но – внимание! – за свой счет. Гуманность корпорации население Устиновки просто поразила: конечно, найти пару сотен миллионов рублей для среднестатистического россиянина – не проблема.

Пока же только в Раменском районе решения свой судьбы ожидают тысячи домовладений. А ведь нефтепровод проходит еще и по территории Солнечногорского и Балашихинского районов – и там попавшим в новую охранную зону домам грозит уничтожение. Возникает естественный вопрос: почему собственники, не нарушавшие закона при покупке или строительстве жилища, должны отвечать за действия районной администрации – которая, как теперь выясняется, выдавала разрешения незаконно? Кстати, некоторые из них уже подают встречные иски в суды на действия местных властей и энергетиков. Да и "Транснефти" – хоть она, как утверждают в компании, и "защищает стратегические интересы государства" – следовало бы отстаивать свою правоту более гуманными методами.