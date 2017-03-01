Все бойцы Росгвардии получат квартиры

С 2018 года все сотрудники Росгвардии могут рассчитывать на получение постоянного жилья от государства. Нововведение коснется не только тех, кто находится на службе, но и тех, кто по возрасту должен быть уволен в запас.

Эта возможность будет реализована благодаря новым поправкам к закону "О войсках Национальной гвардии Российской Федерации", которые вступят в силу с 1 января 2018 года, пишет газета "Известия". Согласно документу, на получение жилья могут рассчитывать сотрудники подразделений вневедомственной охраны, ОМОНа и СОБРа, переведенные в Федеральную службу войск национальной гвардии (ФСВНГ).

Бойцы Росгвардии смогут получить готовую квартиру, специальную денежную субсидию на ее покупку или вступить в военную ипотеку. Как пояснил первый заместитель директора военного ведомства генерал-полковник Сергей Меликов, до этого на получение недвижимости могли рассчитывать только военнослужащие внутренних войск.

А бойцы ОМОНа, СОБРа и сотрудники вневедомственной охраны не могли рассчитывать на эту льготу. Со следующего же года ситуация изменится. При чем, как для действующих военных, так и для тех, кто в силу возраста должен быть уволен в запас. "Решением директора Федеральной службы войск национальной гвардии все наши сотрудники сначала будут переведены в Росгвардию независимо от выслуги лет и только после этого по ним будут приниматься какие-либо кадровые решения", – пояснил Меликов.