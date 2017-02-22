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Недвижимость

Володин прокомментировал проект расселения хрущевок

Вячеслав Володин. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законодательное сопровождение масштабной программы расселения москвичей из хрущевок станет важным приоритетом работы депутатов. По его словам, этот проект является продуманным и беспрецедентным решением.
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"Подобные здания давно устарели не только морально, но и физически, технологически. Их просто невозможно полноценно реконструировать, приведя качество жизни в них к современным стандартам. В этом смысле реализация данного проекта подведет черту под целой эпохой в столичном строительстве – эпохой временного, на полвека, жилья", – отметил Володин.

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По словам председателя Госдумы, проект станет частью общей стратегии, направленной на обновление облика столицы и модернизацию городских пространств, которые должны стать более комфортными для миллионов людей. "Убежден, что принятое решение соответствует чаяниям самих москвичей. Оно станет реализовываться в тесном контакте с жителями столицы, с учетом их мнения", – подчеркнул спикер.

Володин пояснил, что расселить предстоит 25 миллионов квадратных метров жилья. Таким образом, реализация проекта будет способствовать развитию строительной индустрии, малого и среднего бизнеса, созданию огромного количества рабочих мест.

Новые качественные квартиры получат приблизительно 1,6 миллиона человек. "Это огромный шаг, который коснется практически каждого пятого москвича", – сообщил Володин и добавил, что депутаты Госдумы совместно с московскими коллегами в ближайшее время приступят к формированию законодательной базы.

Как писали Dni.Ru, 21 февраля президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести в столице все пятиэтажные дома и на их месте построить новое жилье. "Я знаю настроения и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить. Мне представляется, что это и было бы самым правильным решением", – заявил глава государства.

Автор: Алёна Нестерова22 февраля 2017, 09:02

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