Володин прокомментировал проект расселения хрущевок

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законодательное сопровождение масштабной программы расселения москвичей из хрущевок станет важным приоритетом работы депутатов. По его словам, этот проект является продуманным и беспрецедентным решением.

"Подобные здания давно устарели не только морально, но и физически, технологически. Их просто невозможно полноценно реконструировать, приведя качество жизни в них к современным стандартам. В этом смысле реализация данного проекта подведет черту под целой эпохой в столичном строительстве – эпохой временного, на полвека, жилья", – отметил Володин.

По словам председателя Госдумы, проект станет частью общей стратегии, направленной на обновление облика столицы и модернизацию городских пространств, которые должны стать более комфортными для миллионов людей. "Убежден, что принятое решение соответствует чаяниям самих москвичей. Оно станет реализовываться в тесном контакте с жителями столицы, с учетом их мнения", – подчеркнул спикер.

Володин пояснил, что расселить предстоит 25 миллионов квадратных метров жилья. Таким образом, реализация проекта будет способствовать развитию строительной индустрии, малого и среднего бизнеса, созданию огромного количества рабочих мест.

Новые качественные квартиры получат приблизительно 1,6 миллиона человек. "Это огромный шаг, который коснется практически каждого пятого москвича", – сообщил Володин и добавил, что депутаты Госдумы совместно с московскими коллегами в ближайшее время приступят к формированию законодательной базы.

Как писали Dni.Ru, 21 февраля президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести в столице все пятиэтажные дома и на их месте построить новое жилье. "Я знаю настроения и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить. Мне представляется, что это и было бы самым правильным решением", – заявил глава государства.