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В Москве открылся общественный штаб по наблюдению за выборами президента России

В Москве открылся общественный штаб по наблюдению за выборами президента России
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В столице формируется корпус наблюдателей за предстоящим голосованием.

На заседании Общественной палаты Москвы принято решение о создании Общественного штаба по наблюдению за мартовскими выборами президента России. Его возглавил председатель Комиссии ОПМ по развитию гражданского общества и общественному контролю Вадим Ковалев. Его кандидатура поддержана единогласна.

Главной задачей штаба Ковалев назвал обеспечение максимальной прозрачности избирательного процесса.

"Для этого мы серьезно готовимся и формируем Корпус наблюдателей: часть из них работает непосредственно на участках, другие посменно в круглосуточном режиме ведут видеонаблюдение из штаба", – сказал он.

Заместителями председателя штаба стали Александр Асафов, который будет курировать информационное сопровождение, и Илья Массух – он встанет во главе электронного штаба.

Также начался набор в корпус наблюдателей. Узнать о его работе и записаться можно на сайте.

Ранее на портале mos.ru появился раздел с информацией о выборах президента России. Посетители узнают все о процедуре голосования и нововведениях, а также адреса избирательных участков.

Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. Проголосовать дистанционно можно будет с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Для участия в онлайн-голосовании нужна постоянная регистрация в столице и полная учетная запись на mos.ru.

Мэр Москвы Сергей Собянин 28 декабря посетил избирательный штаб Владимира Путина в Гостином дворе и поставил подпись в его поддержку.

30 января 2024, 13:57
Фото: Тихонова Пелагия/Агентство "Москва"
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве✓ Надежный источник

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