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МГИК подвел официальные итоги выборов в столице

МГИК подвел официальные итоги выборов в столице
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Сергей Собянин одержал убедительную победу.

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) в ходе заседания 12 сентября утвердила результаты выборов мэра столицы и признала их состоявшимися. Об этом сообщила председатель МГИК Ольга Кириллова.

Победителем признан Сергей Собянин. Он набрал 2 499 114 голосов – 76,39%. Всего в выборах участвовали 3 325 120 избирателей.

"Жалоб, ставящих под сомнение итоги выборов, в адрес Московской городской избирательной комиссии не поступило", – цитирует Кириллову Агентство городских новостей "Москва".

Второе место на выборах занял кандидат от КПРФ Леонид Зюганов – он набрал 8,11% голосов. На третьем месте вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов (5,61), на четвертом – зампред Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков (5,34%). Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев заручился поддержкой 3,93% избирателей.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосование проходило на участках, дистанционно и на дому.

Проголосовавшие онлайн и с помощью терминалов электронного голосования на участках получили баллы в рамках программы "Миллион призов". Победителями стали 2,3 миллиона человек.

12 сентября 2023, 15:14
Фото: Чингаев Ярослав/Агентство "Москва"
АГН "Москва"✓ Надежный источник

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