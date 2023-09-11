Состоялся итоговый розыгрыш "Миллиона призов" среди голосовавших электронно

Победителями стали 2,3 миллиона человек.

В Москве 11 сентября состоялся итоговый розыгрыш в рамках акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов". Участие приняли те, кто проголосовал электронно на выборах мэра столицы и депутатов 13 муниципальных образований.

Победителей выбрали случайным образом. Участники электронного голосования выиграли одну, три и пыть тысяч призовых баллов. Один балл равен одному рублю.

Потратить баллы можно на посещение заведений общепита, музеев и театров, покупки в магазинах – партнерах акции, благотворительность, пополнение транспортной карты "Тройка".

Победителями трех розыгрышей стали 2,3 миллиона человек. Уникальный код необходимо активировать на сайте акции до 25 сентября включительно.

Москвичи, голосовавшие электронно впервые, но не попавшие в список победителей, гарантированно получают тысячу баллов. Решение принято по инициативе партнеров программы "Миллион призов".

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Проголосовали около 3,3 миллиона человек.