Болгария обвинила российского дипломата в шпионаже

После начала российской спецоперации на Украине Запад ввел новые санкции. Москва реагирует на них зеркально, что негативно сказывается на экономиках всех вовлеченных в мировую политику стран.
2 марта прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже. Было возбуждено уголовное дело и установлено, что некий россиянин, который якобы был наделен "дипломатическим иммунитетом", проводил в стране "нерегулируемую разведывательную деятельность". При это в ведомстве отметили, что такая деятельность не может приравниваться к дипломатической.
Также ранее сообщалось, что в Германии сообщили о высылке российского дипломата из-за подозрения в шпионаже. В ФРГ сообщали, что он якобы сотрудничал с СВР.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине, целью которой является демилитаризация и денацификация. Таким образом Россия поддерживает ДНР и ЛНР по обеспечению мира в братских республиках, а также противостоит угрозе более масштабной войны. Вооруженные силы Донбасса и России наносят высокоточные удары по объектам ВСУ. Мирные граждане не должны пострадать.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что в Кремле призвали избавиться от нацистов на Украине. По данным военного ведомства и разведки страны, операция продолжается и идет по плану.