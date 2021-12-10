Депутат Госдумы Матвейчев: Запад хочет стравить Россию и Турцию

Если произойдет война между Россией и Украиной, этот конфликт продлится недолго, считает Олег Матвейчев. По словам депутата Госдумы, Вашингтон мечтает стравить Москву и Анкару. А еще будет лучше для Запада, если в одно время развяжется полномасштабный конфликт между Украиной, Турцией, Польшей и Россией, считает парламентарий.
Политолог уверен: в случае войны Варшаве и Анкаре, несмотря на то, что они являются членами НАТО, помогать никто не станет. Россия же потратит большие деньги на вооружение, возникнут серьезные проблемы внутри страны, жители будут высказывать свое недовольство и винить в случившемся президента, отметил Матвейчев.
При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по мнению депутата Госдумы, не дурак. Мол, он не будет становиться пешкой в игре Запада, который ищет возможность насолить России.
Ранее "Дни.ру" писали об инциденте с кораблем ВМС Украины у Керченского пролива. Экипаж судна отказывался менять курс, несмотря на запросы российской стороны. Корабль развернулся лишь тогда, когда стало известно о завершении телефонного разговора Владимира Зеленского и Джо Байдена. В России сочли действия украинских военных провокацией.