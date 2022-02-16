Евродепутат считает, что настоящая опасность – в вероятности нападения Украины на Донбасс. Он констатировал, что в настоящее время Россия отводит войска, как и было сообщено ранее.
Крах добавил, что теперь очевидно, что заявления о том, что наша страна скоро нападет – были лживыми новостями, сообщает Ura.ru. Депутат отметил, что подобные "новости" распространяли американские СМИ, причем подавались они без вопросов или верификаций в европейских СМИ.
Эксперт заявил, что к войне может привести нападение Киева на ДНР и ЛНР. Ранее заграничные СМИ заявили о том, что американский лидер Джо Байден назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля.
В Кремле отреагировали на эти данные. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что к подобным новостям сложно относиться всерьез. Глава государства России Владимир Путин же иногда в шутку просит узнать, не обозначается ли где-либо точное время начала войны.
Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что, когда никакой войны не случится, Запад выдумает что угодно, чтобы оправдать вранье. По его словам, в результате весь мир будет обманут информационной войной.