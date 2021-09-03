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Политика
Это провал: избиратели хотят импичмента Байдена после вывода войск США из Афганистана

Это провал: избиратели хотят импичмента Байдена после вывода войск США из Афганистана

Вывод американских войск из Афганистана больно ударил по самолюбию американцев. Рейтинг Джо Байдена катится под откос.
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Более половины американских избирателей желают отставки или импичмента президента Джо Байдена после того, как Америка вывела свои войска из Афганистана. Об этом говорят итоги опроса Rasmussen Reports, пишет RT.

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Среди опрошенных были представители разных партий. Однако аналитики уверены – Джо Байден не не уйдет с поста сам. Поэтому республиканцы будут использовать его провал в Афганистане, чтобы понизить рейтинг на предстоящих выборах.

Напомним, экстренно вывести войска из Афганистана Вашингтон решил к 31 августа. Далее последовала незамедлительная эвакуация американцев из страны. Это привело к наступлению боевиков группировки "Талибан*"* (запрещена в РФ). Талибы* оккупировали большую территорию и стали захватывать большие населенные пункты. Боевики захватили Кабул, после чего президент Ашраф Гани бежал из страны.

После захвата Кабула США и некоторые другие государства экстренно эвакуировали своих людей, а также граждан Афганистана, которые работали с Западом.

Президент России Владимир Путин, комментируя вывод войск США из Афганистана, призвал усвоить правильно уроки и изменить с учетом этого опыта текущую политику страны.

По словам российского президента, для решения афганского кризиса необходимо объединяться, так как это грозит новой волной терроризма и наркоторговли.

* Организация запрещена на территории РФ

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Фото: CNP / AdMedia / www.globallookpress.com
Автор: 3 сентября 2021, 13:43 Источник: RT ✓ Надежный источник

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Отстаньте от Америки.Она никому ничего не должна.
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