В Госдуме предложили выдавать бедным гражданам сертификаты на еду и лекарства

Бедным гражданам и россиянам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, могут начать выдавать сертификаты на еду и лекарства. С такой идеей выступили в Госдуме России.
Один из авторов инициативы – депутат Ярослав Нилов – отметил, что номинальная стоимость сертификата должна быть не ниже 30% прожиточного минимума, который в настоящее время составляет 11 653 рубля. Согласно документу, пользоваться ими можно будет только в аптеках и магазинах, имеющих соответствующие договорённости с органами власти, сообщает телеканал "360".
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