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Политика
Губитель пиратов. Советский тральщик у берегов Африки

Губитель пиратов. Советский тральщик у берегов Африки

Человеческая память работает на удивление избирательно, и события, которые могли бы стать предметом великодержавной гордости для страны, остаются в итоге неизвестными почти никому. Например, в 1990 году у берегов Африки советский боевой корабль спас от пиратов гражданское судно и разделал под орех пиратов еще задолго до того, как морские разбойники из Сомали приобрели всемирную известность.
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В 1990 году на востоке Африки было, как водится, неспокойно. Эфиопия вела войну с сепаратистами в Эритрее. Эритрейцы среди прочего старались пресечь любые контакты Эфиопии с внешним миром. Иногда их атаки имели очень неприятные последствия – им, например, удалось поджечь и заставить выброситься на берег польский сухогруз. У СССР связи с Эфиопией были как раз тесными, поэтому советские торговые корабли оказывались под ударом.

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Ночью 14 мая 1990 года через опасные воды пробирался советский танкер «Интернационал». Будь он там один, судьба его команды могла оказаться печальной. Однако по соседству у СССР имелась военная база на острове Нокра. А на ней находились боевые корабли. В том числе тральщик «Разведчик».

Этот корабль 70-х годов постройки в качестве боевого корабля был, конечно, сугубо вспомогательной единицей. Однако по меркам флота тогда еще не признанного государства это был мощный корабль с четырьмя спарками автоматических пушек и бомбометами. Командовал кораблем капитан 3-го ранга Носенко.

Именно «Разведчик» сопровождал «Интернационал» мимо опасных островов. Это был не первый его рейс в качестве защитника судоходства, но до сих пор дело обходилось дымовыми завесами.

Однако на сей раз эритрейцы решились не просто на обстрел издалека, а на контактную атаку. Четыре катера вышли из-за острова Шума и начали преследовать «Интернационал», паля из тяжелых пулеметов и безоткатных орудий. Хорошее попадание снаряда безоткатки в танкер могло иметь самые скверные последствия. «Разведчик» велел танкеру уходить, а сам вступил в бой.

Драка шла в темноте, так что огонь с обеих сторон был не очень точный. Однако пираты добивались попаданий, один советский моряк, акустик Игорь Швец, получил пулю в ногу. Однако кончилось все хорошо – старшина Александр Невзрачный через несколько минут боя влепил в один из катеров очередь из спарки тридцатимиллиметровок. Видимо, он одарил оппонента точно в топливный бак, потому что катер расцветил африканскую ночь вспышкой взрыва и на воде не задержался. Увидев печальную судьбу товарища, остальные предпочли уйти в темноту, нападать на кого-нибудь другого.

Для «Разведчика», кстати, эта история стала не последним ярким эпизодом. Тральщик еще успел поучаствовать в защите рыболовов у берегов Марокко. После распада СССР «Разведчик» сдали Украине, там его переименовали в «Черкассы» и оставили гнить у причальной стенки. Однако затем наступил 2014 год, и экипаж вежливо отправили на берег. На прощание украинский капитан утащил с собой почетный вымпел, которым «Разведчик» наградили за бой с пиратами. Однако позднее герой украинского флота решил продать вымпел на аукционе, где его и выкупили два российских историка. Сам «Разведчик» по-прежнему стоит в Крыму как живое напоминание о временах сгинувшей великой державы.

Военно-морская база на острове Нокра закрылась в 1991 году. Однако уже в наше время Россия приняла решение возобновить военное присутствие в регионе. Недавно президент внес в Думу на ратификацию соглашение о создании новой российской морской базы в Порт-Судане. Позиция в восточной Африке – это, как ни крути, не только атрибут великой державы, но и инструмент обеспечения защиты родного судоходства.

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Фото: Columbia Pictures/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Автор: 6 июля 2021, 15:10

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