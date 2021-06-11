"Судан, и никаких Джибути": военный эксперт Суконкин о базах России в Африке

Российские официальные лица ведут переговоры с представителями Джибути об укреплении двустороннего взаимодействия и урегулирование кризисных ситуаций в Африке. На этом фоне в экспертном сообществе стали появляться робкие предположения о том, что российская база, которая должна появиться в Судане, может быть перенесена в Баб-эль-Мандебский пролив. Однако даже мысли об этом выглядят, мягко говоря, наивно.



Оценка смыслов

Telegram-канал «Реконкиста» считает, что расположенность Джибути к России — большая возможность для закрепления нашей страны на Африканском роге:

«Ну, не вышло с Суданом — работать надо по Джибути. Спутник-V, расширение товарооборота, помощь в развитии инфраструктуры через Джибути с религиозно нам близкой Эфиопией, а там, глядишь, — и небольшой пунктик для обеспечения ВМФ открыть будет нетрудно», — предполагает автор «Реконкисты».

Соглашения о строительстве пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане не были расторгнуты, а были лишь отправлены на пересмотр, о чем ранее заявлял начальник Генштаба африканской страны Мухаммед Осман аль-Хусейн. Иными словами, говорит, что у России «не вышло с Суданом», — неправильно.

Однако переговоры о базе в Джибути действительно велись, начиная с 2012 года, когда в Джибути уже были открыты военные базы пяти государств, размещённых буквально рядом, на небольшом пятачке (Италия, Япония, США, Китай и Франция).

Правительство Джибути не скрывает, что в предоставлении мест для размещения военных настолько разных в политическом смысле странам, преследовало цель достижения некой стабильности, основанной на паритетном противостоянии «приглашённых» держав, тогда как окружающие Джибути признанные и непризнанные государства такой стабильностью похвастаться не могут.

Расположение иностранных баз таково, что оно позволяет контролировать Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море с Аденским заливом — если мы полагаем, что существование военных баз (со стороны стран, разместивших свои базы) обусловлено именно желанием контролировать «бутылочное горлышко» мировой торговли. Однако, у военных баз есть и другие функции.

Если мы говорим о желании использовать Джибути как логистический хаб, с упором на грузовой трафик из ряда континентальных африканских стран к международному порту и обратно, то упираемся в тупик, образованный нестабильностью в отношениях между Эфиопией и Эритреей, а так же наличием под боком непризнанного мировым сообществом государства Сомалиленд, имеющего потенциально опасные неурегулированные споры с легитимной частью Сомали.

Обо всём этом следует помнить, когда мы говорим хотя бы о гипотетическом возобновлении переговоров по военно-морской базе в Джибути на фоне ранее прозвучавших громких заявлений со стороны суданских властей о возможности пересмотра договора, согласно которому Россия строит пункт материально-технического обеспечения в Порт-Судане.

Перспективность логистического хаба в Порт-Судане

Принимая во внимание то, какими темпами Россия в настоящее время «осваивает» африканский континент, можно предположить, что база в Порт-Судане нужна не только как место, с которого можно так же, как и с Джибути или, скажем, с Берберы, «контролировать» главный мировой торговый путь, но и использовать портовые возможности именно как логистический хаб, откуда вполне себе великолепно можно наладить товарный трафик со странами, ищущими точки торгового и иного взаимодействия с Россией. В первую очередь здесь мы можем говорить про страны, в последние годы вошедшие в орбиту политических и торговых российских интересов – Ливию, Центрально-Африканскую Республику, некоторые другие государства «чёрного континента».

Ведь появление военно-морской базы говорит не только о «проецировании силы» как таковой, но и о придании будущему торговому хабу некой «боевой устойчивости», наличие которой позволит исключить даже саму вероятность каких-либо силовых способов конкурентной борьбы, которыми не гнушаются пользоваться некоторые «партнеры», да и угрозы террористического характера при наличии кораблей военно-морского флота, будут существенно снижены. Всё это вполне позволит запустить в действие механизмы, обеспечивающие реальное торговое партнёрство, о котором, как мы помним, очень громко заявлялось в своё время на международном экономическом форуме «Россия – Африка», где было заключено множество соглашений – реализация которых, увы, натыкается на противодействие со стороны Запада, недовольного растущим влиянием Москвы на африканском континенте.

Перспективы сотрудничества с Россией, а через неё и с другими странами континента, должны понимать и в самом Судане. В том числе должны твёрдо осознавать такой простой факт: куда приходит Россия, там наступает мир. Поэтому у Судана альтернативы нет: отыгрывать назад договор о строительстве российской военно-морской базы – по меньшей мере – выстрел в собственную ногу. Ну, и если Россия хочет сохранить за собой статус «великой державы», ей тоже не стоит отказываться от появления пункта МТО в Порт-Судане