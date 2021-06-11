"Судан, и никаких Джибути": военный эксперт Суконкин о базах России в Африке

Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Немецкий политик Хабек заявил о лишении Украины шанса вступить в Евросоюз
Взялась за старое: народ ахнул от вида вышедшей в свет Пугачевой
"Срамота": опозорившуюся Валерию высмеяли всей страной на "Первом канале"
Вскрылся подлый обман Михалкова: Как он мог
партнеры
Пятница
11 июня
Лента новостей
13:40
В центре Петербурга столкнулись два байкера
13:31
Отчаявшийся Моргенштерн сбежал из России после громкого скандала
13:30
Всему есть предел: Дробыш поддержал идею продюсера Лободы отправить Киркорова на шашлык
13:26
"Боже, дай мне спокойствие": Константин Эрнст взмолился из-за безрассудства беременной жены
13:19
Стало известно о новой льготе для семей с детьми
13:13
Седокова призналась в содержании мужа-миллионера
13:00
Актрису Сафонову экстренно госпитализировали с пневмонией в Москве
12:54
Над сыном покойного Марьянова нависла угроза
12:42
"Мерзость! Провокация!": сыгравшему свадьбу с Манукяном Киркорову пригрозили прокуратурой
12:41
"Пристроили кривляться": известная актриса закрыла Ольгу Бузову от плевков недовольных
12:39
Порошенко о неспособности Зеленского вернуть пленных из Донбасса: Скотство
12:13
Маликов признался в ошибках отцовства
12:05
Швейцария временно ограничивает воздушное пространство из-за встречи Путина и Байдена
11:50
"За ним на край света": отчаявшаяся Асмус обнародовала имя важного мужчины
11:41
Была ли измена?: Жена Костомарова честно высказалась о любовной связи со звездой сериалов Яглычем
11:41
"Не спи!": Трамп дал совет собравшемуся на переговоры с Путиным Байдену
11:38
"Гаденький": звезда "Дома-2" плюнула в выскочку Манукяна
11:33
Волейболисту "Динамо" проломили голову в центре Москвы
11:31
Как победить неравенство в России? Ответил эксперт
11:15
Не оставила одного: Кабаева навестила близкого человека в больнице
11:06
Число жертв аварии в Свердловской области возросло
10:58
Резко изменившийся сын Тома Круза шокировал публику
10:47
Журналист Гордон заявил о неактуальности встречи Байдена и Зеленского: Украина – лишь фишка на карте
10:46
"Как два Урганта": резко располневшую Уварову из "Не родись красивой" заподозрили в беременности
10:43
"Что-то сильно меняется в мире": Макеева высказалась о театральном дебюте Бузовой
10:24
"Большего позора не видел": возомнившую себя актрисой Бузову втоптали в грязь
10:24
"Давно хотел сказать": исхудавший Сташевский сделал публичное заявление
10:22
Российским пенсионерам рассказали о летних льготах
10:10
В Пакистане 18 человек погибли в аварии
09:51
В разделе имущества Петросяна и Степаненко поставлена жирная точка
09:46
Депутат Рады Магера: Украинские политики – полезные идиоты для НАТО
09:18
Пенкин раскрыл правду об отношениях с Пугачевой после конфликта
09:17
"Разговаривай нормально!": взбешенный Манукян влепил смачную пощечину звезде "Дома-2"
09:13
В Нижнем Новгороде на грузчика упал тяжелый паллет на складе
08:52
Американцы уверены в провале Байдена на встрече с Путиным: США предстанут еще большим посмешищем
08:48
"Нет сил и слов": во МХАТе избавились от воющей Бузовой
08:42
Эксперт Якушев рассказал о способах увеличения доходов на пенсии
08:41
В Подмосковье мужчина наехал на растяжку при катании на квадроцикле и сломал челюсть
08:24
Под Оренбургом россиянка накормила детей пельменями с червями
08:11
В Южно-Сахалинске загорелась крыша пятиэтажного дома
05:57
Самойлову перестали уважать за нелепое высказывание
04:06
Дава нагло занял место Бузовой
02:05
Бабушка Толкалиной произвела фурор: Так славно выглядит в 85 лет
23:57
Кардашьян одобряет: стали известны подробности романа Ирины Шейк и Канье Уэста
21:49
"Страшна как черт": на звезде сериала "Ольга" поставили крест
21:47
Россия "закрыла сушу" для США
21:44
"Тело очень неприятное": полуголый муж Королевой в памперсах вызвал оторопь
21:07
"Лучшее место для медового месяца": влюбленный Прилучный увез Карпович на райские острова
20:53
Военный эксперт: Путин обозначил "красную линию" для Вашингтона
20:52
Блогера Хованского арестовали на два месяца
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Облитая помоями Бузова кричит на россиян: Просто идите работать!
"Как вам не стыдно!": затравленная Мишулина раскрыла правду о внезапном появлении брата
"Я осиротела": грустная Макеева сообщила об уходе близкого человека
"Пропагандируете моральных уродов": Крапивина заявила об извращениях Киркорова
Тихановская призвала отдать Лукашенко под международный трибунал
"Нет сил и слов": во МХАТе избавились от воющей Бузовой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
"Судан, и никаких Джибути": военный эксперт Суконкин о базах России в Африке

"Судан, и никаких Джибути": военный эксперт Суконкин о базах России в Африке

Российские официальные лица ведут переговоры с представителями Джибути об укреплении двустороннего взаимодействия и урегулирование кризисных ситуаций в Африке. На этом фоне в экспертном сообществе стали появляться робкие предположения о том, что российская база, которая должна появиться в Судане, может быть перенесена в Баб-эль-Мандебский пролив. Однако даже мысли об этом выглядят, мягко говоря, наивно.
прочитано 515 раз

Оценка смыслов

ПО ТЕМЕ

Эксперт объяснил, почему Судан интересует большинство великих морских держав

Сенатор объяснил необходимость строительства базы ВМФ РФ в Судане интересами России как великой державы

Telegram-канал «Реконкиста» считает, что расположенность Джибути к России — большая возможность для закрепления нашей страны на Африканском роге:

«Ну, не вышло с Суданом — работать надо по Джибути. Спутник-V, расширение товарооборота, помощь в развитии инфраструктуры через Джибути с религиозно нам близкой Эфиопией, а там, глядишь, — и небольшой пунктик для обеспечения ВМФ открыть будет нетрудно», — предполагает автор «Реконкисты».

Соглашения о строительстве пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане не были расторгнуты, а были лишь отправлены на пересмотр, о чем ранее заявлял начальник Генштаба африканской страны Мухаммед Осман аль-Хусейн. Иными словами, говорит, что у России «не вышло с Суданом», — неправильно.

Однако переговоры о базе в Джибути действительно велись, начиная с 2012 года, когда в Джибути уже были открыты военные базы пяти государств, размещённых буквально рядом, на небольшом пятачке (Италия, Япония, США, Китай и Франция).

Правительство Джибути не скрывает, что в предоставлении мест для размещения военных настолько разных в политическом смысле странам, преследовало цель достижения некой стабильности, основанной на паритетном противостоянии «приглашённых» держав, тогда как окружающие Джибути признанные и непризнанные государства такой стабильностью похвастаться не могут.

Расположение иностранных баз таково, что оно позволяет контролировать Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море с Аденским заливом — если мы полагаем, что существование военных баз (со стороны стран, разместивших свои базы) обусловлено именно желанием контролировать «бутылочное горлышко» мировой торговли. Однако, у военных баз есть и другие функции.

Если мы говорим о желании использовать Джибути как логистический хаб, с упором на грузовой трафик из ряда континентальных африканских стран к международному порту и обратно, то упираемся в тупик, образованный нестабильностью в отношениях между Эфиопией и Эритреей, а так же наличием под боком непризнанного мировым сообществом государства Сомалиленд, имеющего потенциально опасные неурегулированные споры с легитимной частью Сомали.

Обо всём этом следует помнить, когда мы говорим хотя бы о гипотетическом возобновлении переговоров по военно-морской базе в Джибути на фоне ранее прозвучавших громких заявлений со стороны суданских властей о возможности пересмотра договора, согласно которому Россия строит пункт материально-технического обеспечения в Порт-Судане.

Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Перспективность логистического хаба в Порт-Судане

Принимая во внимание то, какими темпами Россия в настоящее время «осваивает» африканский континент, можно предположить, что база в Порт-Судане нужна не только как место, с которого можно так же, как и с Джибути или, скажем, с Берберы, «контролировать» главный мировой торговый путь, но и использовать портовые возможности именно как логистический хаб, откуда вполне себе великолепно можно наладить товарный трафик со странами, ищущими точки торгового и иного взаимодействия с Россией. В первую очередь здесь мы можем говорить про страны, в последние годы вошедшие в орбиту политических и торговых российских интересов – Ливию, Центрально-Африканскую Республику, некоторые другие государства «чёрного континента».

Ведь появление военно-морской базы говорит не только о «проецировании силы» как таковой, но и о придании будущему торговому хабу некой «боевой устойчивости», наличие которой позволит исключить даже саму вероятность каких-либо силовых способов конкурентной борьбы, которыми не гнушаются пользоваться некоторые «партнеры», да и угрозы террористического характера при наличии кораблей военно-морского флота, будут существенно снижены. Всё это вполне позволит запустить в действие механизмы, обеспечивающие реальное торговое партнёрство, о котором, как мы помним, очень громко заявлялось в своё время на международном экономическом форуме «Россия – Африка», где было заключено множество соглашений – реализация которых, увы, натыкается на противодействие со стороны Запада, недовольного растущим влиянием Москвы на африканском континенте.

Перспективы сотрудничества с Россией, а через неё и с другими странами континента, должны понимать и в самом Судане. В том числе должны твёрдо осознавать такой простой факт: куда приходит Россия, там наступает мир. Поэтому у Судана альтернативы нет: отыгрывать назад договор о строительстве российской военно-морской базы – по меньшей мере – выстрел в собственную ногу. Ну, и если Россия хочет сохранить за собой статус «великой державы», ей тоже не стоит отказываться от появления пункта МТО в Порт-Судане

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 11 июня 2021, 11:57

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Бабушка Толкалиной произвела фурор: Так славно выглядит в 85 лет

Актриса отметила, что характером очень похожа на родственницу

Шоу-бизнес

"Я осиротела": грустная Макеева сообщила об уходе близкого человека

Грустные новости в жизни актрисы

Шоу-бизнес

В предвкушении позора: первые кадры со спектакля с Бузовой шокировали народ

Артисту разнесли в пух и прах
Шоу-бизнес

После призыва отдать Киркорова "на шашлыки" в скандал экс-продюсера Лободы вмешался адвокат

Скандал накаляется

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+