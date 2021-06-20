Американский ученый XIX века написал работу о морских державах, актуальную для России XXI столетия

Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Путин ответил на вопрос о своем преемнике: Обязательно придет
"Нормальные ребята": Муж изменял Бабкиной с директором "Самоцветов" Плоткиным
Онкобольной Розенбаум тает на глазах
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
партнеры
Воскресенье
20 июня
Лента новостей
15:34
Тайная связь Стаса Михайлова с онкобольной Заворотнюк получила огласку
15:33
Украина катится в долговую пропасть: каждый гражданин задолжал тысячи долларов
15:07
Меладзе раздавлен смертью близкого: Светлая память
14:55
"Все еще в коме": раскрыты шокирующие детали состояния тяжелобольной певицы МакSим
14:51
"Мы стали заложниками": Рапунцель раскрыла ужасы шоу "Дом-2"
14:32
Боярский провел ночь с Драпеко: Спали на полу
13:54
"Как в тумане": стали известны подробности состояния онкобольной Заворотнюк
13:44
Беременная Арзамасова встревожила фанатов: Слезы наворачиваются
13:37
"Тоже умрет": Лежащей в коме певице МакSим сулят судьбу Началовой
13:35
Экономист Чалый: Лукашенко перешел "красную линию"
13:32
"Настя, ты дура?": Волочкова вызвала оторопь очередной интимной фотографией
13:19
Пушков сравнил Путина с "Джеймсом Бондом от политики"
12:47
"Еще раз прости": Разин молит Кудрявцеву сжалиться после иска за клевету
12:22
"Ну и отстой": Нацепившую шкуру Волочкову изваляли в грязи
12:21
"Перестала спать, не ела": пиар-директор рассказал о желании Бузовой свести счеты с жизнью
12:02
В России снова выявили более 17 тысяч новых случаев коронавируса
11:31
Супруга Петросяна удивила откровенными фотографиями с пляжа
11:07
Экономист рассказал россиянам о психологических уловках супермаркетов
11:03
Осталась одна: Сбежавший из дома муж Бородиной плюнул на семейный праздник
11:02
Испугавшийся Гришковец попросил прощения у Земфиры после иска на 1,5 миллиона рублей
10:54
Лукашенко назвал себя "глюкозой для взрослых"
08:07
"Хочешь, пойдем ко мне?": Пугачева прильнула к жаждущему любви Харламову
06:05
Измотанная грудничком Джанабаева не отпускает Меладзе даже в парикмахерскую
04:10
В восторге: чем Ургант заслужил похвалу звезды эротических фильмов
02:02
Тарасов плюнул в осрамленную Бузову после стычки на "Матч ТВ"
23:11
В США указали на ошибку Зеленского в отношении НАТО
22:06
Отказ США от военной помощи Украине вызвал бурную реакцию в Сети: Все закончилось пшиком
20:03
Грудь здесь бессильна: Вскрылась причина одиночества незамужней Семенович
18:19
Финансист Чалый: Сторонники Лукашенко приходят в оторопь от "хотелок" режима
17:50
Развлечения Брежневой и Меладзе в припаркованном авто попали на видео
17:21
"Сердце сжалось": жуткие подробности о лежащей в коме певице МакSим
15:38
Быстрее размножается, проходит тяжелее: чем опасен выявленный в Москве индийский штамм коронавируса
15:10
Лежащий на больничной койке Буйнов обратился к жене
14:54
"Разрушаюсь на глазах": гниющая заживо экс-супруга Аршавина готовится к смерти
14:27
Поразившая торчащими ребрами Гагарина ждет предположений о тяжелой болезни
14:21
Россиян предупредили о способах обмана в торговых сетях
14:14
Подключенную к аппарату ИВЛ певицу МакSим ввели в кому
13:40
"Нужно знать, что я в жопе!": Мужа Бородиной застали врасплох после слухов о разводе
13:34
Продвижение за секс: у Дани Милохина нашли богатого покровителя
13:33
Поставили точку: молодая жена Петросяна уехала из России
13:14
"В ударе или угаре?": Упрекаемая пьянством Бузова доконала россиян
12:31
Крушение самолета в Кузбассе: число жертв возросло до семи
12:06
В России выявили почти 18 тысяч новых заражений коронавирусом
11:59
"Буду вечно с молодым": 72-летняя Пугачева уколола поплывшего Галкина
11:58
В Сети объявили о смерти оказавшихся в плену стихии Жигунова и его жены
11:19
Пушков рассказал о "скрытой повестке" переговоров Путина и Байдена
11:15
Политолог Родионов о новых санкциях против режима Лукашенко: Люди не вытерпят и свергнут его
11:01
Для родни не жалко: Крутой рассекретил траты на дочь-студентку
10:48
"Не смей меня снимать!": в Сети появилось сенсационное видео из дома Пугачевой и Галкина
08:08
"Набоков – выкуси!": красавец-актер рассказал о любовных утехах с Лолитой
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Худшая из худших": Абрикосов потребовал выгнать Бузову с телевидения
Свадьба со строителем и скандалы: как началась новая жизнь Анастасии Макеевой
Продвижение за секс: у Дани Милохина нашли богатого покровителя
"Буду вечно с молодым": 72-летняя Пугачева уколола поплывшего Галкина
"Что ты забыла в ужасной стране?": обиженные россияне гонят Хаматову прочь после данных об эмиграции
Финансист Чалый: Сторонники Лукашенко приходят в оторопь от "хотелок" режима
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Американский ученый XIX века написал работу о морских державах, актуальную для России XXI столетия

Американский ученый XIX века написал работу о морских державах, актуальную для России XXI столетия

Рассуждения об отсутствии у России морского призвания являются злонамеренным или безответственным повторением идеологических провокаций внешних противников России, говорил адмирал Сергей Горшков.
прочитано 187 раз

В конце XIX века Альфред Тайер Мэхэн написал классический трактат «Влияние морской силы на историю». Эта фундаментальная работа сделала автора знаменитым, и остается актуальной даже в наше время.

ПО ТЕМЕ

"Судан, и никаких Джибути": военный эксперт Суконкин о базах России в Африке

Эксперт объяснил, почему Судан интересует большинство великих морских держав

Мэхэн сформулировал целую серию важнейших постулатов, посвященных стратегии и политике в морских делах. Море, по его замечанию, обладает особенностями большой дороги, вернее, огромного ничейного поля, где пересекается множество дорог, идущих в разных направлениях. Некоторые из этих дорог проложены лучше, чем другие, и ими пользуются чаще. Эти дороги называются торговыми путями.

При современных условиях, однако, отечественная торговля составляет только часть коммерческой деятельности страны, граничащей с морем. Иностранные предметы необходимости или роскоши должны перевозиться в порты на судах, которые, в обмен, вывозят из страны продукты ее добывающей или обрабатывающей промышленности, и каждая нация стремится к тому, чтобы этот обмен совершался при посредстве ее собственных судов. Для последних необходимы обеспеченные порты дома и за границей, и возможное покровительство своей страны в ходе плавания.

(…)

Когда нация посылает военные и коммерческие флоты далеко от своих берегов, то для нее скоро появляется необходимость в пунктах, на которые суда ее могли бы опираться в операциях мирной торговли, в деле пополнения продовольственных и других припасов и как на убежища от опасностей. В настоящее время для всякой нации найдутся по всему свету дружественные, хотя бы и иностранные, порты, и в мирное время они дают достаточную защиту. Это, однако, не всегда было так; не вечен также и мир.

Мэхэн констатирует, что морская торговля несравнима по объемам и скорости с сухопутной. Даже в наше время с развитием железных дорог и авиатранспорта по сочетанию цены, скорости и объема с морским транспортом мало что может тягаться. Нация, действующая таким образом, создающая мощный коммерческий флот, развивающая военный для защиты торговли и политических интересов, и наконец, формирующая сеть военных баз – приобретает господство на морях, а господство на морях обогащает нацию, и в итоге военный и торговый флот становятся не обузой, а основой могущества страны.

Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

В этом контексте любопытно рассмотреть усилия России по восстановлению позиций в восточной Африке. Статус России как великой державы был поставлен под сомнение после крушения СССР. Хотя традиционно ключевыми компонентами военной мощи СССР были сухопутные силы (а с определенного момента – и ядерные), генсеки уделяли много внимания морской мощи.

Эра адмирала Сергея Горшкова, который возглавлял ВМФ СССР с января 1956 по декабрь 1985 год, то есть, почти весь период холодной войны, стала золотым веком нашего флота за всю его историю. СССР располагал могучими океанскими силами, включая авианесущие и ракетные крейсеры, атомные подводные лодки и множество более мелких кораблей.

Советский флот унаследовал у старого русского почти нерешаемую проблему – флот неизбежно разбросан по слабо связанным акваториям (Тихий океан, полярные моря, Черное и Балтийское моря, Каспий).

Однако СССР кроме позиций флота на своей территории также располагал сетью зарубежных военных баз. Флот мало что стоит без возможности оперативно переправить его к месту боевых действий, заправлять, дооснащать боеприпасами, топливом, водой и продовольствием и т.д. СССР имел внушительный набор заморских опорных пунктов. Базы флота располагались в Эфиопии, Вьетнаме, Сирии, Албании… С падением СССР большая часть сети советских военных объектов за рубежом была утрачена: какие-то были эвакуированы еще в советское время, а база Камрань во Вьетнаме была закрыта уже в начале нулевых годов.

Однако есть время разбрасывать камни, и есть время собирать. Российский флот, конечно, далеко не так могуч, как во времена Горшкова, но России предстоит сделать очень многое для восстановления своего статуса в мире. Базы в мировом океане еще только предстоит создавать, и уже намечены первые шаги в этом направлении, например, пункт материально-технического обеспечения в Судане. И воссоздание морской мощи для России исторически неизбежно.

Ведь кто владеет морем, тот владеет миром.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: MOD Russia/Global Look Press/Globallookpress.com
Автор: 20 июня 2021, 15:10

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Боярский провел ночь с Драпеко: Спали на полу

Актриса дала интервью

Шоу-бизнес

"Как в тумане": стали известны подробности состояния онкобольной Заворотнюк

Здоровье актрисы продолжает быть нестабильным
Шоу-бизнес

"Мы стали заложниками": Рапунцель раскрыла ужасы шоу "Дом-2"

Звезда перечеркнула прошлое
Шоу-бизнес

"Тоже умрет": Лежащей в коме певице МакSим сулят судьбу Началовой

Состояние звезды оценили

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+