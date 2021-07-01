"Крысы и подонки": Цепкало предложил бизнесменам скинуться на арест Лукашенко

Оппозиционер Валерий Цепкало напомнил белорусам о сборе средств для ареста Александра Лукашенко и предложил местным бизнесменам скинуться



Валерий Цепкало через свой ютуб-канал призвал белорусских бизнесменов поддержать открытый оппозицией сбор денег для свержения политического режима республики. Он напомнил, что для ареста "преступника номер один" – президента Александра Лукашенко – необходимо собрать 11 миллионов евро.

Оппозиционер в очередной раз обвинил главу государства во многочисленных убийствах, пытках, истязаниях, избиениях и незаконных посадках в тюрьму тысяч мирных граждан Белоруссии. В этой связи, он подчеркнул, что 11 миллионов евро – это небольшая плата для тех силовиков, которые найдут в себе силы и мужество выполнить гражданский долг.

Цепкало обратился к белорусским бизнесменам: "Вы вспомните только, что вам приходится переживать с этим режимом". Он подчеркнул, что на данный момент огромное число бизнесменов находятся в тюрьмах. "Вы знаете о том, что каждый из вас при существовании этого режима может сесть в тюрьму", – заявил оппозиционер.

"Вы вспомните, как Лукашенко вас называл: мерзавцы, шелудивые, подонки, пиявки, крысы", – отметил Цепкало.

Он подчеркнул, что во всех странах к предпринимателям испытывают уважение за то, что они создают новые рабочие места и платят налоги. Цепкало предложил бизнесменам направить свои деньги на специальный счет для ареста президента Александра Лукашенко таким образом, чтобы власть не смогла об этом узнать.

В конце оппозиционер отметил, что у бизнесменов есть возможность создать фундамент для нового государства с экономическими свободами. Цепкало заявили, что основой любой страны является свободный, предприимчивый человек. Он предложил совместными усилиям, как можно быстрее, свергнуть белорусский режим и посадить "преступника" Лукашенко.