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Политика
Цепкало: Лукашенко угрожает миру распространением ядерных материалов

Цепкало: Лукашенко угрожает миру распространением ядерных материалов

Оппозиционер Валерий Цепкало заявил, что президент Александр Лукашенко угрожает миру осуществлять транзит отработанных ядерных материалов, а также наркотиков и мигрантов
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Белорусская оппозиция направит в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обращение с требованием прислать в республику делегацию, которая должна проверить объекты и условия хранения ядерных отходов. Такое решение принято в связи с тем, что президент Александр Лукашенко угрожает миру распространением ядерных материалов. Об этом через свой ютуб-канал заявил Валерий Цепкало.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Белорусский оппозиционер напомнил, что вчера Совет Евросоюза ввел четвертый пакет санкций против режима Лукашенко. По его мнению, санкции стали ответной реакцией ЕС на "захват" воздушного судна в Минске после ложного сообщения о минировании, в результате чего был арестован оппозиционный журналист Роман Протасевич.

Цепкало подчеркнул, что сейчас президент Лукашенко стремится реализовать все свои угрозы. Он отметил, что Белоруссия стала "организатором движения" нелегальных мигрантов в Европу.

"Аэропорт Минск-2 принимает до двух рейсов в день с Ирака, где находятся иракские беженцы и где находятся беженцы из Серии, и дальше обеспечивает их транзит в Европу", – заявил Цепкало.

Кроме того, политик обвинил президента Лукашенко в организации наркотрафика на территорию стран Европейского Союза: "Он же и будет являться основным организатором этого наркотрафика".

Меж тем, по мнению, оппозиционера, самой большой угрозой для безопасности всего мира является транзит отработанных ядерных отходов через территорию Белоруссии в Европу. Он заявил, что в специальном центре недалеко от Минска много лет хранятся ядерные материалы. Оппозиция, по словам Цепкало, попросит специалистов из МАГАТЭ проверить возможность их транспортировки в Европу:

"Может ли нынешний террористический режим каким-то образом забрать эти ядерные материалы из мест их хранения и незаконным образом доставить их в Европу?"

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: president.gov.by/ru
Автор: 25 июня 2021, 14:44 Источник: YouTube-канал Валерия Цепкало ✓ Надежный источник

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