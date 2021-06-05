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Политика
Политолог Мирзаян рассказал об участи Белоруссии после интеграции с Россией

Политолог Мирзаян рассказал об участи Белоруссии после интеграции с Россией

В рамках интеграции России и Белоруссии эти страны будут равноправными участниками, однако равнозначными участниками не станут никогда. Об этом заявил политолог Геворг Мирзаян.
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По его словам, белорусскому руководству остается только понять это и принять. Эксперт подчеркнул, что Россию и Белоруссию невозможно сопоставить по всем параметрам: от экономики до численности населения. То есть, в союзном правительстве не может быть равное количество российских и белорусских парламентариев. В противном случае, голоса 15 россиян будут приравнены голосу одного белоруса.

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Политолог допустил создание неких механизмов, направленных на компенсацию белорусской стороне ряда интеграционных вопросов. Однако искусственным путем добиваться равнозначности, по мнению эксперта, нельзя.

Кроме того, Мирзаян уверен: в рамках интеграции России и Белоруссии последней придется полностью синхронизировать свою внешнюю политику с российской. То есть ее никто не заставляет посылать своих солдат в Сирию, однако в вопросе принадлежности Крыма белорусское руководство должно будет занят четкую позицию, а не пытаться продать свое решение за экономические уступки.

И последнее, что властям республики, по мнению политолога, необходимо будет понять в рамках интеграции России и Белоруссии: Минск является важным партнером для Москвы, однако руководству страны не следует переоценивать собственную важность в российской политике.

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Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 5 июня 2021, 14:18 Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник

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