СМИ: Лукашенко получит от Путина новые щедрые предложения

Журналисты уверены: белорусский лидер приехал на переговоры в Сочи за новым пакетом поддержки, однако на этот раз ситуация очень непростая. На данный момент республика находится в воздушной блокаде, Евросоюз не станет предоставлять ей финансовую помощь и, кроме того, страна может оказаться под новыми санкциями.
Придется ли России платить за это? — формулируют свой главный вопрос журналисты.По словам главы Совета по внешней и оборонной политике Фёдора Лукьянова, Лукашенко мог приехать в Россию, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным "более глубокую интеграцию". По мнению эксперта, сначала следует посмотреть, что предпримут страны ЕС и станут ли они экономически душить Белоруссию.
Если это произойдет, интеграция с субъектом в состоянии санкционного удушения извне — это тоже некая проблема, — отметил он.
Однако СМИ не исключают, что белорусская сторона всё-таки получит щедрую поддержку от Кремля. РФ давно уже является крупнейшим кредитором Беларуси — официальный Минск должен Москве более $9 млрд. Эксперты уверены: Лукашенко получит новые щедрые предложения, и речь на переговорах будет идти не только о кредитах.
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Порча
УЭФ влюбился.
Что думаете по поводу Лукашенко?
Любимый не хочет жениться
седые волосы что делать
😡
Мечты УЭФа.....
Боюсь
🐔🐔🐔🐓
Не могу начать новые отношения