Путина возмутили слова Чернышенко о туристах на Камчатке

Президент России Владимир Путин не согласился с мнением вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

В среду, 19 мая, Владимир Путин провел совещание по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию. Во время онлайн-встречи Дмитрий Чернышенко высказался о туристах на Долине Гейзеров. Зампредседателя правительства заявил, что на Камчатку нельзя пускать много людей, потому что они "вытопчут все".

Президента задели эти слова. По мнению Путина, Чернышенко никого не хотел обидеть, но все-таки вице-премьер высказался так, будто территорию посещают туристы, которых не хотят видеть. "Надо относиться не как к чужим, а как к своим", – сказал Владимир Владимирович.

Стоит отметить, что на этом же совещании российский лидер предложил расширить программу туристического кэшбека на отдых детей. Президент поручил вернуть часть средств тем, кто купил путевки до запуска программы. Напомним, кэшбек за внутренние туры действует с 2020 года и продлен на 2021 год.

Ранее "Дни.ру" писали, что Владимир Путин поддержал предложение "Единой России" о переносе переписи населения. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак считает, что этот процесс разумно провести не в сентябре, а в октябре 2021-го.