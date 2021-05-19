Меладзе втянули в скандал с домогательствами Евровидение-2021 Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

СМИ назвали возможное место бегства Лукашенко от народа Белоруссии
Оголившаяся в честь Дня победы Макеева взбесила народ: Отработала концерт
Народ в ужасе от преображения детей Киркорова: Как мерзко видеть такое
Убитая горем Алентова появилась на траурном мероприятии
партнеры
Среда
19 мая
Лента новостей
17:40
37 дней в реанимации: стало известно о состоянии тяжелобольного актера сериалов "Черная любовь" и "Неверный"
17:27
"Съела чужое мясо": Решетову вывели на чистую воду
17:15
Слова Путина об отношениях Москвы и Варшавы впечатлили поляков: Пора перестать обслуживать интересы Запада
16:57
"Дни.ру" раздают подарки: смарт-часы HUAWEI WATCH FIT Elegant Edition
16:54
Появились данные о скором распаде группы "Иванушки International"
16:53
Насиловали детей из интерната: в Ивановской области поймали ещё одного члена банды педофилов
16:53
Празднующая 44-летие Наталия Орейро получила самый важный подарок
16:46
Мокрая Нюша довела россиян до экстаза
16:43
Замешанный в гей-скандале Лазарев заявил о нежных чувствах к экс-любовнице
16:41
Получила то, что ожидала: Лолита откровенно высказалась о выступлении Манижи
16:39
В Подмосковье появились редкие птицы из южного полушария
16:26
Путин поддержал предложение "ЕР" о переносе переписи населения
16:18
Похудевшая Лолита заявила о причастности к порноиндустрии
16:13
"Полежать рядом, погладить": Кравец пофантазировала о сексе с 90-летним Краско
16:13
Нанесшая себе увечья дочь Борисовой раскрыла шокирующую информацию
15:56
У 41-летней актрисы "Молодежки" родился четвертый ребенок
15:49
"Сколько боли": крик души вдовы Грачевского довел россиян до слез
15:42
"Мы видим Россию грозной": Манижу обвинили в агрессии на "Евровидении"
15:41
Ушла Мальвина: умерла звезда "Приключений Буратино" Проценко
15:29
Медведев: Вакцинация в России может стать обязательной
15:25
Попытка суицида? Врачи спасают изувечившую себя несовершеннолетнюю дочь Кравец
15:14
Зеленский выполнил лишь четверть предвыборных обещаний – эксперты
15:09
"Мерзость, грязь и пошлость": Певцов бросил камень в огород Малахова и Борисова
15:08
Вляпавшаяся в секс-скандал с Меладзе Лорак отказалась от обвинений
15:07
В семье королевы Великобритании сообщили об очередном наследнике
14:57
Лавров достойно ответил на выходку американского журналиста
14:55
Моргенштерн поплатился за тщеславие
14:42
Тряс большим хозяйством: похотливый извращенец на коленях умолял знаменитого дизайнера о любви на улице
14:41
Не Манижа: Чурикова предпочла российской певице на "Евровидении-2021" иностранцев
14:38
"Ее нет": обнажившаяся Ходченкова взволновала народ
14:34
В Подмосковье трактор насмерть сбил двух женщин
14:33
Долго лечился дома: звезду "Свадьбы в Малиновке" экстренно госпитализировали в Москве
14:23
При пожаре в Новосибирске погибли 3 человека
14:05
Эксперт Марголин о закрытии властями Белоруссии независимого СМИ: Еще один кирпич в массив ненависти народа
14:04
42-летняя Дженнифер Лав Хьюитт ждет третьего ребенка
14:04
В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Байдена
13:58
Экс-помощница обвинила Мэрилина Мэнсона в сексуальных домогательствах
13:53
"Говорливый очкарик!": друг дочери Легкоступовой в ужасе от оскорблений и угроз
13:47
В Белоруссии при крушении самолета погибли 2 человека
13:45
Разъяренная Пугачева набросилась на популярного хореографа из-за Орбакайте
13:42
Рынска сцепилась с хамкой Бузовой в прямом эфире
13:31
"Ты хоронишь детей": узнавшая о смерти Кудрявцева не может прийти в себя
13:23
В Петербурге из-за сорванной ветром крыши кафе пострадали люди
13:21
"Жизнь разделилась на до и после": страшное испытание настигло дочь Спартака Мишулина
13:16
Звезда бразильских сериалов с русскими корнями скончалась от рака
13:15
В МИД России отреагировали на нападки США за Крым: Извинитесь за Хиросиму?
13:07
"Получайте!": огорченный Лазарев дал оценку выступлению Манижи на "Евровидении-2021"
13:05
В Совфеде хотят уточнить правила политической рекламы в России
13:01
Житель Нижнего Тагила устроил погром в магазине
12:48
"Сколько можно-то?": красующаяся на курорте Летучая взбесила россиян
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Бабушка Яга": оголившаяся Пугачева выставила напоказ свои заросли
Кадры Валерии без прикрас вызвали ажиотаж: народ ахнул
Прошедшая в финал певица Manizha заявила о травле на "Евровидении-2021"
"Тело старухи!": истощенная любовница Прилучного вызвала оторопь
"Жизнь разделилась на до и после": страшное испытание настигло дочь Спартака Мишулина
Венедиктов рассказал о скором уходе Лукашенко: Часики тикают не в его пользу
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Путин поддержал предложение "ЕР" о переносе переписи населения

Путин поддержал предложение "ЕР" о переносе переписи населения

Президент России Владимир Путин согласился с инициативой секретаря генсовета "ЕР" Андрея Турчака перенести перепись населения России на октябрь 2021 года. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
прочитано 326 раз

Турчак высказал предложение на встрече Путина с членами правительства 19 мая. Секретарь генсовета партии считает, что это снизит нагрузку на работников социальной сферы.

ПО ТЕМЕ

"Единая Россия" подготовит 46 законопроектов для реализации послания президента

Путин может выступить на съезде "Единой России"

 Андрей Анатольевич Турчак

Андрей Анатольевич Турчак Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России"

Он отметил, что перепись совпадает с предвыборной кампанией в Госдуму. Переписчики и сотрудники избирательных комиссий – зачастую одни и те же люди, особенно в малых населенных пунктах, пояснил Турчак.

«Это учителя, работники социальной сферы. Если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, это создаст ненужное наложение», – считает партиец.

Он уверен, что после выборов люди смогут спокойно ответить на вопросы переписи.

Ранее правительство решило провести Всероссийскую перепись населения в сентябре 2021 года. Впервые она пройдет в цифровом формате.

Граждане смогут самостоятельно заполнить электронные листы на портале "Госуслуги". Переписчики при обходе будут использовать планшеты со специальным софтом.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 мая 2021, 16:26 Источник: Телеграм-канал "Единая Россия. Официально" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Сериалы

37 дней в реанимации: стало известно о состоянии тяжелобольного актера сериалов "Черная любовь" и "Неверный"

Артист все еще в больнице
Шоу-бизнес

Появились данные о скором распаде группы "Иванушки International"

Продюсер озабочен сохранением коллектива
Шоу-бизнес

Замешанный в гей-скандале Лазарев заявил о нежных чувствах к экс-любовнице

Артист признался в любви
Шоу-бизнес

Мокрая Нюша довела россиян до экстаза

Певица оголилась для съемки

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года
"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+