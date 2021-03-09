Призыв Украины к разрыву отношений с Россией оценили: Безумцы перешли в наступление

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый призвал Киев разорвать отношения с Москвой. На его слова отреагировал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Эксперт отметил, что все разговоры о разрыве дипломатических связей – это "путь в никуда". По словам Молохова, украинские "безумцы перешли в наступление", чтобы окончательно испортить отношения Киева и Москвы.

"В Киеве сейчас наступает час икс", – подчеркнул глава рабочей группы по международно-правовым вопросам. В заключение Молохов выразил надежду, что у простых людей на Украине еще остался здравый смысл.

Накануне украинский дипломат выступил с критикой в адрес России. Чалый назвал Москву "агрессором" и призвал Киев прекратить с ней всякое взаимодействие. Диалог между двумя странами должна поддерживать третья сторона, уверен он.

Отметим, что последние недели со стороны Украины все громче звучит антироссийская риторика. Ранее советник главы МИД Незалежной Валерий Поцелуйко заявил о готовности к началу операции по возвращению Донбасса.

Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин считает, что это неспроста. По его мнению, Киев заинтересован в вооруженном конфликте. На это указывают нежелание выполнять Минские соглашения и призыв к подтягиванию военных к границам.

Напомним, отношения Украины и России ухудшились в 2014 году на фоне обострения ситуации в Донбассе. Киев обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела. Кремль отверг это заявление и назвал его неприемлемым.