Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Эксперт Удафович о причинах отставки сына Лукашенко с прежнего поста: Отказался действовать "без тормозов"
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Политолог Усов обратился к белорусской оппозиции: Не нужно кормить общество иллюзиями
Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
партнеры
Вторник
9 марта
Лента новостей
12:29
"Смелая и обреченная": дочь Навки положила голову в пасть дикого зверя
12:27
Такого никто не видел: редкий снимок Водяновой стал сенсацией
12:23
Там мясо: врачи спасают переломанного звездного дизайнера
12:08
Умерла знаменитая писательница Татьяна Полякова
11:49
"Я отекаю, опухаю": звезде сериалов стало плохо после контакта с жеребцом
11:42
"Начинается паранойя": Собчак пришлось отказаться от наркотиков
11:33
"Никаких подарков не дарит": Кержаков наплевал на малолетнего сына
11:31
В Приморье семья провалилась на машине под лед и погибла
11:12
В России за сутки выявили менее 10 тысяч зараженных коронавирусом
11:05
Призыв Украины к разрыву отношений с Россией оценили: Безумцы перешли в наступление
11:04
На сына актера Борецкого совершено дерзкое нападение
10:57
Корикова из "Бедной Насти" показала лицо после слухов об уродующей пластике
10:52
От детства на войне до всенародной славы: яркая жизнь певицы Manizha
10:43
В центре Москвы задержали голого мужчину с топором
10:30
Пачки денег, предложение и загадочная гибель: обнародованы детали романа Азизы и Киркорова
10:13
Появились данные о новых льготах для пенсионеров
10:06
"Это моя глупость": Савичева в порыве эмоций бросила мужа
10:05
Помоги с потенцией и мужиками: геи молятся на могиле умершего от анального разрыва Шевчука
09:30
"Никому здесь в России не надо": Лоза приложил собравшуюся на "Евровидение-2021" певицу Manizha
09:26
Не певцы: Градский безжалостно раскатал Агутина и Билана
09:11
Тихановская сообщила о намерении оппозиции присоединить Белоруссию к антироссийскому альянсу
08:45
"Рыдала горючими слезами": отчаявшаяся Азиза откровенно о потере ребенка
08:36
Три сестры: Алена, Марина и Елена Кравец установят родство ДНК-тестом
08:24
Бородина сообщила об избавлении от зависимости: Я рада
08:17
Как изменились цены на продукты в марте в России
06:08
Меган Фокс закидали камнями за нелепый наряд
04:38
Жена Эрнста раскрыла правду о Литвиновой
02:21
"Поматросил и бросил": Ида Галич упивается тоской из-за развода
00:04
44-летний Деревянко показал голый зад разгоряченной публике
22:31
"Люди, очнитесь!": Боню схватили за горло шантажисты-мошенники
21:36
Назван российский участник "Евровидения-2021"
20:16
Бузова унизила новую избранницу Манукяна
19:20
На Украине призвали разорвать отношения с Россией
18:08
"Вам, любимые": активисты Волонтерской роты провели акцию в честь 8 марта в Парке Горького
18:02
Внешний вид Игоря Крутого после операции шокировал публику
17:56
Аналитики назвали Бабарико и Колесникову единственными кандидатами в президенты Белоруссии
16:39
Лукашенко входит в весну 2021 года "босым и голым" – политолог Суздальцев
15:51
Домогаров взвыл от боли: Весь разбитый
15:44
Кольцо за 22 миллиона: что ждет невесту Тимати
15:40
"Повезло Ваганычу": Молодая жена Петросяна выставила наливную грудь
15:38
Беременная звезда "Дома-2" осталась без подарка на 8 марта
15:37
Мертвая принцесса Диана мстит королевской семье
15:03
Умер народный артист Дмитрий Башкиров
14:41
Одетая в грязные отрепья Милла Йовович с треском провалилась
14:13
Живой оркестр и море цветов: сотрудники МЧС поздравили россиянок с Международным женским днем
13:56
"Мы выиграли дело": решилась судьба наследства Числова
13:35
"Душа кричит": Подруга Фриске обрушилась на Шепелева из-за ребенка
13:30
Исхудавшая звезда "Кривого зеркала" перенесла операцию: Мне очень больно
13:24
Накрашенный Прилучный лишился волос из-за дочери
13:02
"Видела в первый и последний раз": Шепелев распрощался с домом Фриске
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Могло бы закончиться травмами": Азизе врезали после скандала на шоу
Дрожжина купила трусы на деньги Баталовых
"Чья бы корова мычала": Михалков заткнул за пояс выскочку Собчак
"Видела в первый и последний раз": Шепелев распрощался с домом Фриске
Соловьев призвал Россию ответить ударом по Украине из-за обострения на Донбассе
"Облили грязью": Близкие Ланового устроили гадкие разборки
Политика
Призыв Украины к разрыву отношений с Россией оценили: Безумцы перешли в наступление

Призыв Украины к разрыву отношений с Россией оценили: Безумцы перешли в наступление

Фото: Emeric Fohlen/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Бывший посол Украины в США Валерий Чалый призвал Киев разорвать отношения с Москвой. На его слова отреагировал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
прочитано 5497 раз

Эксперт отметил, что все разговоры о разрыве дипломатических связей – это "путь в никуда". По словам Молохова, украинские "безумцы перешли в наступление", чтобы окончательно испортить отношения Киева и Москвы.

ПО ТЕМЕ

На Украине призвали разорвать отношения с Россией

Украинский юрист предостерегла Зеленского: В этот раз Путин явится на войну

"В Киеве сейчас наступает час икс", – подчеркнул глава рабочей группы по международно-правовым вопросам. В заключение Молохов выразил надежду, что у простых людей на Украине еще остался здравый смысл.

Накануне украинский дипломат выступил с критикой в адрес России. Чалый назвал Москву "агрессором" и призвал Киев прекратить с ней всякое взаимодействие. Диалог между двумя странами должна поддерживать третья сторона, уверен он.

Отметим, что последние недели со стороны Украины все громче звучит антироссийская риторика. Ранее советник главы МИД Незалежной Валерий Поцелуйко заявил о готовности к началу операции по возвращению Донбасса.

Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин считает, что это неспроста. По его мнению, Киев заинтересован в вооруженном конфликте. На это указывают нежелание выполнять Минские соглашения и призыв к подтягиванию военных к границам.

Напомним, отношения Украины и России ухудшились в 2014 году на фоне обострения ситуации в Донбассе. Киев обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела. Кремль отверг это заявление и назвал его неприемлемым.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 9 марта 2021, 11:05 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость640698
Пожаловаться Ответить
Украина Не понимает что ли все кричит и бегает по Миру все кричит какая агрессивная Россия Срочно ей как можно больше Санкций Вопрос к народу Украины Вы что Все Сошли с Ума как и Америка ведь Все Вы пользуетесь нашим Газом торгуете у нас в России своими Товарами чтобы Выжить а Миру об этом замалчиваете и опять Крики но Вы в Глазах Русского многонационального Народа выглядети Очень и Очень Плохо и Нас Не Запугаешь мы Трудолюбимые у нас Народный Президент поэтому это Вы обязаны Подумать о своей стране а Россию оставьте в Покое надоели
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Меган Маркл задумалась о суициде во время беременности

Герцогиня Сассекская сделала признание

Шоу-бизнес

"Повезло Ваганычу": Молодая жена Петросяна выставила наливную грудь

Татьяна Брухунова показала формы
Шоу-бизнес

Накрашенный Прилучный лишился волос из-за дочери

Поклонники всполошились
Шоу-бизнес

Судзиловская рассказала о неожиданных способностях Пугачевой

Выяснилось, что у артистки есть дар

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+