Генсек НАТО обеспокоен укреплением сотрудничества России с Китаем

Укрепление взаимоотношений между Москвой и Пекином угрожает НАТО, считает Йенс Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО 16 марта призвал менять стратегическую концепцию альянса в связи с укреплением российско-китайских отношений. Он назвал серьезным вызовом для НАТО совместные учения военнослужащих РФ и Китая.

"Поэтому так важно, чтобы НАТО продолжало адаптироваться и реагировать на более сложную обстановку в области безопасности. Это связано и с подъемом Китая, и с более напористым поведением России", — заявил генсек.

Независимый политический аналитик Алексей Филиппов обратил внимание на тот факт, что у Йенса Столтенберга очень короткая память, поскольку союз России и Китая не появился недавно, он продолжается после многолетнего перерыва.

"Еще даже в довоенные годы наши советники строили вооруженные силы в Китае и затем мы, конечно, многим способствовали становлению КНР. Поэтому наше единство вполне естественно. Другое дело, что у нас сейчас есть новые инструменты, самые современные. У России "Калибры" и "ЧВК Вагнера", у Китая ремейки наших авианосцев и Huawei. Вместе это, наверное, представляется Столтенбергу чем-то непобедимым. Хорошо бы, чтобы в этом он не ошибся», — оценил заявление генсека НАТО Филиппов.