Немецкий генерал назвал Россию главной угрозой НАТО

Генерал вооружённых сил Германии, начальник штаба армии США в Висбадене Джаред Зембритцки назвал Россию главной угрозой для НАТО. Об этом он заявил в интервью одному из местных СМИ.
Зембрицки считает, что российская угроза реальна, поскольку Москва продолжает модернизацию своего оружия и увеличивает военную мощь. Военачальник отметил, что в странах Прибалтики есть вооруженные формирования Североатлантического Альянса, готовые противостоять российским войскам, сообщает RT.
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