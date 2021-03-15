В Кремле заявили об отсутствии данных о местонахождении Алексея Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российским властям неизвестно, где находится лидер оппозиции Алексей Навальный. Об этом он рассказал в интервью журналистам.
Песков отметил, что у Кремля нет данных о местонахождении осуждённых. Дипломат добавил, что такой информацией, вероятно, располагает Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), сообщает Ura.ru.
Напомним, что в начале февраля Симоновский районный суд Москвы приговорил Алексея Навального к 3,5 годам лишения свободы. заменив условный срок по так называемому "делу Ив Роше" на реальный, поскольку тот, будучи в бессознательном состоянии в немецкой клинике, не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции. Сторонники Навального считают "дело Ив Роше" сфабрикованным.
Популярные темы форума
Лечебные пиявки.
Как по по-вашему, мир победит пандемию?
Как быть?
Русские ваши по сходили с.ума
Что посоветуете?
Прекратить насилие над женщинами
Озабоченые
Тип характера.
Пандемию победят бомжи
На курорты со справкой