В ООН оценили введенную Зеленским цензуру

Официальный представитель Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека Марта Хуртадо выразила мнение о запрете на Украине сразу трех оппозиционных каналов – "112 Украина", NEWSONE и ZIK. "УВКПЧ обеспокоено тем, что это повлияет на свободу выражения мнения на Украине", – цитирует RT международную чиновницу. Она напомнила об обязанности всех стран мира защищать свободу выражения мнений. Напомним, решение о введении Украиной санкций против украинских же телеканалов принял президент страны Владимир Зеленский. В начале своего президентского срока он заявлял, что не станет препятствовать работе оппозиционных СМИ, поскольку у него нет соответствующих полномочий.
Популярные темы форума
Дети не успевают по предмету.
Навального посадили
Как вам комментарии Александра Невзорова по поводу фильма про дворец?
Жена не хочет работать
Хочу попасть на телепередачу "Давай поженимся"!
Ванга, мудрая провидица или шарлатанка?
Должна женщина слушаться мужчину?
Бари Алибасов снова в топе новостей.
Кто такой Вальтер Артем?
Может вы ещё будете добавлять небольшие некрологи, а не просто информировать что умер кто-то из знаменитостей или важных людей, оказавших особое влияние на развитие общества, играющих важные роли в социуме