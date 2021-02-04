В ООН оценили введенную Зеленским цензуру

Официальный представитель Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека Марта Хуртадо выразила мнение о запрете на Украине сразу трех оппозиционных каналов – "112 Украина", NEWSONE и ZIK. "УВКПЧ обеспокоено тем, что это повлияет на свободу выражения мнения на Украине", – цитирует RT международную чиновницу. Она напомнила об обязанности всех стран мира защищать свободу выражения мнений. Напомним, решение о введении Украиной санкций против украинских же телеканалов принял президент страны Владимир Зеленский. В начале своего президентского срока он заявлял, что не станет препятствовать работе оппозиционных СМИ, поскольку у него нет соответствующих полномочий.

