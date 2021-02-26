Генерал Липовой: США превращаются в неуправляемого капризного тирана

Прикрываясь красивыми формулировками о борьбе с терроризмом, США провоцируют эскалацию конфликта в Сирии и не считаются с потерями среди населения. Об этом в комментарии для "Дни.ру" заявил глава президиума общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой.
"И здесь они ничем не отличаются от террористов, с которыми так показательно борются. Судя по всему, США не теряют надежды все-таки «под шумок» взять под контроль нефтяные месторождения страны", – сказал он, комментируя авиаудары Соединенных Штатов в востоке Сирии.
Вашингтон продолжает гнуть свою линию и не обращает внимания на недовольство международного сообщества и миротворческие усилия ООН, отметил генерал. "И тех, кто погиб при этом авиаударе, американское издание снисходительно называет «горсткой людей», как будто их жизни ничего не стоят", – возмущается Липовой.
По его мнению, мировому сообществу следует более жестко призвать США к ответу за вмешательство в дела другой страны. "Закон должен быть един для всех, и не на словах, а на деле. Освобождая кого-то одного от ответственности, мы рискуем получить неуправляемого капризного тирана. А когда в этой роли оказывается достаточно сильная страна с ядерным оружием, то последствия могут быть самыми печальными», – резюмировал Липовой.
Соединенные Штаты 26 февраля нанесли авиаудары на востоке Сирии по подразделениям ополченцев. Атаку санкционировал президент Джо Байден. Американские истребители сбросили семь высокоточных бомб. В Вашингтоне заявили, что авиаудары являются ответом на нападения на военных США.
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