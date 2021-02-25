Политолог Мартынов о попытке военного переворота в Армении: Конец терпения офицеров

Политолог Алексей Мартынов прокомментировал ситуацию в Армении. По его мнению, премьер-министр страны Никола Пашинян исчерпал терпение военных.

В четверг, 25 февраля, Генеральный штаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки премьер-министра и правительства. Военнослужащие заявили, что кабинет министров не способен принимать решения в кризисной для страны ситуации, и предостерегли от применения силы против народа.

Глава правительства Никола Пашинян назвал случившееся попыткой переворота. Он отстранил от должности начальника Генштаба Оника Гаспаряна и попросил своих сторонников выйти на улицы. Премьер-министр подчеркнул, что готов обсудить с населением наболевшие вопросы, передает РИА Новости.

Ситуацию в Армении прокомментировал политолог Алексей Мартынов. Специалист рассказал, что важную роль в жизни страны играет армия. Она является "серьезным системообразующим институтом государства". По его словам, требование Генштаба означает "конец терпения офицеров".

Мартынов отметил, что недовольство политикой Пашиняна копилось долгое время. Премьер-министр показал, что не способен управлять страной и вооруженными силами. Эксперт уверен: последней каплей стало заявление главы правительства о неэффективности русских "Искандеров".

Политолог предположил, что события в Армении будут развиваться по турецкому сценарию. Мартынов уточнил, что военные в Турции имеют право (и это закреплено законом) взять власть в свои руки, если они недовольны действующим руководством, и передать ее дальше.