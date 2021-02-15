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Политика

"Зеленая альтернатива" намерена вступить в Европейскую партию зеленых

Фото: Patrick Seeger/dpa/www.globallookpress.com
"Зеленая альтернатива" подала заявку на вступление в Европейскую партию зеленых (ЕПЗ). "European greens" активно участвует в жизни Евросоюза. Теперь российская партия ждет ответа от зарубежных коллег.
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В ЕПЗ входят национальные партии из 30 стран, экологи из 10 государств являются наблюдателями. 67 членов "European greens" входят в состав Европарламента.

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"Зеленая альтернатива" обратилась к руководителю отдела политики, стратегии и развития "European greens" Весне Юсуп. Российская политсила выразила желание присоединиться к европейским зеленым.

"На днях пришел ответ с перечнем первоначально необходимой информации о "Зеленой альтернативе" для рассмотрения заявки на вступление. Переведя на английский несколько десятков страниц партийных документов, мы собрали базовый комплект данных о "ЗА!", который сегодня и отправили в ЕПЗ", – сообщается на сайте партии.

В политсиле выразили надежду, что ее члены станут полноценными представителями российских экологов в Европарламенте. Необходимо объединяться и добиваться от правительств шагов по улучшению климатической обстановки, подчеркнули в партии.

"Зеленая альтернатива" призвала к объединению экологических сил со всего мира ради блага планеты. "Сегодня мы сделали шаг навстречу международному "зелёному" сплочению", – подчеркнули в политсиле.

Партия "Зеленая альтернатива" создана в декабре 2019 года. Учредительный съезд состоялся в марте 2020 года. Делегаты избрали главой политсилы Руслана Хвостова.

В 2021 году партия привет участие в выборах в Госдуму и выдвинет кандидатов в 190 одномандатных округах. "Зеленая альтернатива" поборется за места в 39 региональных парламентах.

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Автор: 15 февраля 2021, 17:43 Источник: Партия "Зеленая альтернатива" ✓ Надежный источник

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