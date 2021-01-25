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Политика

"Зеленая альтернатива" поборется за места в 39 региональных парламентах

Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
Экологические активисты начинают подготовку к осенним выборам в законодательные собрания 39 регионов. Об этом сообщил глава партии "Зеленая альтернатива" Руслан Хвостов.
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Во всех регионах, где пройдут выборы, есть экологические проблемы, отметил он. Эти вопросы в программе "Зеленой альтернативы" станут приоритетными, указал Хвостов.

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Глава политсилы выразил уверенность, что россияне готовы поддержать борьбу за экологию. "В отличие от бесполезного популизма, пустого мифотворчества или воинственной риторики других партий, "Зеленая альтернатива" предельно честна со своим избирателем", – сказал Хвостов.

Сторонниками "Зеленой альтернативы" глава партии видит молодой и образованный городской класс. "Наш избиратель может больше не портить бюллетень или игнорировать выборы. У него есть возможность почувствовать себя частью большого значимого сообщества, которому не безразлично, что происходит со страной", – отметил политик.

Фото: Сергей Киселев/АГН Москва

По его мнению, серьезный запрос на экологическую повестку есть в Красноярском крае, регионах Урала, Иркутской, Омской областях и в Ставропольском крае.

Кроме региональных выборов, на федеральном голосовании в Госдуму партия выдвинет кандидатов в 190 одномандатных округах. Предстоящая кампания будет самой масштабной для экологов, уверен Хвостов.

Партия "Зеленая альтернатива" создана в декабре 2019 года. Учредительный съезд партии состоялся в марте 2020 года. Делегаты избрали главой политсилы Руслана Хвостова.

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Автор: 25 января 2021, 11:02 Источник: Партия "Зеленая альтернатива" ✓ Надежный источник

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