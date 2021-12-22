В США признались в потере возможности сближения с Россией

По мнению эксперта, Соединенные Штаты могли наладить долгие экономические и политические связи с Москвой, но упустили эту возможность. Аналитик отметил, что США выбрали ужасную конфронтацию с Россией, из-за которой страдает и Америка, так и ее партнеры по НАТО.
Тед Карпентер заявил, что полному сближению США с Россией помешало то, что после распада Советского Союза Штаты вели себя высокомерно, чем спровоцировали новую холодную войну. Колумнист назвал главную ошибку США. По его словам, это процесс экспансии НАТО в Восточную Европу, который начал президент Америки Билл Клинтон, сообщает "ОСН".
Обозреватель выразил сожаление из-за того, что из-за своей надменной и близорукой политики Вашингтон упустил шанс для интеграции Запада с Россией. Сейчас же вероятность схожести
интересов Москвы и Вашингтона, по его мнению, – утопия.
Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов разместить у себя российское ядерное оружие, если США пойдут на аналогичный шаг в Польше. Затем слова президента республики подтвердил глава МИД Белоруссии Владимир Макей. В свою очередь Росси сделала Америке предупреждение по гарантиям безопасности.