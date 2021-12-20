Эксперт Бардин о требовании России гарантий безопасности от США: Никогда не пойдут на такие условия

Член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", кандидат политических наук Максим Бардин прокомментировал заявление главы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова.



Дипломат ранее высказался о том, что Соединенным Штатам придется вести с нашей страной переговоры по гарантиям безопасности, хочется им этого или нет. Максим Бардин в беседе с "Дни.ру" констатировал, что Россия начала масштабную информационную кампанию.

По мнению эксперта, предложения по взаимным гарантиям безопасности, озвученные заместителем Министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, в настоящее время обсуждаются не только в Европе, США, а также на постсоветском пространстве, но и на других континентах – в Африке и Южной Америке. Он добавил, что Москва пытается изменить основные парадигмы информационного поля, в котором до сей поры считалось априори верным и правильном все, что заявляет Вашингтон и НАТО.

По словам Бардина, развернута широкая кампания по обнулению морального авторитета политиков США и Евросоюза. "Понятное дело, что на те условия, которые изложены в документе о гарантиях безопасности, Брюссель и Вашингтон никогда не пойдут", – считает эксперт.

По его мнению, невозможно в каком-либо документе обозначить запрет на включение в НАТО Украины. "С точки зрения права, Украина – независимая государство, которое самостоятельно принимает политические решения. Поэтому третьи страны не имеют возможности регулировать этот вопрос в собственных соглашениях", – заявил политолог.

Также Бардин отметил, что, понятно, что этот документ, в случае его гипотетического принятия, полностью деморализует политику НАТО, объявляет его Устав несостоятельным. Вместе с тем он напомнил, что западные страны пренебрегли Хельсинской декларацией 1975 года во время распада СССР и Югославии. Трудновыполнимые пункты были включены в Минские соглашения.

По словам эксперта, сегодня критики утверждают, что Украина не выполняет Минские соглашения. "Так Киев эти соглашения, которые, кстати, подписывались при участии Франции и Германии, изначально не собирался выполнять. О чем думали Париж и Берлин, когда курировали Минский формат?", – задал вопрос политолог.

Бардин отметил, что США и НАТО сейчас в замешательстве. По его словам, они не понимают, что отвечать на предложения России. "Им нужно совершить ответный красивый ход, чтобы не утратить свой политический авторитет. Но такой ход в настоящее время не вырисовывается", – считает эксперт.

Кроме того, он заявил, что за прошедшие 30 лет отсутствие геополитической конкуренции привело к определенной интеллектуальной деградации западный аналитиков и политологов. "Посмотрите на их современное креативное мастерство? Кроме тезисов о том, что надо ввести санкции за то, что Россия ведет агрессивную политику, они ничего существенного придумать не могут. Это несерьезно", – заключил политолог.