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Политика
Россия сделала предупреждение США по гарантиям безопасности: Жесткое требование

Россия сделала предупреждение США по гарантиям безопасности: Жесткое требование

Глава делегации от нашей страны на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сделал заявление относительно диалога с Соединенными Штатами.
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Говоря о предложениях по гарантиям безопасности, российский дипломат сказал, что "никто не хотел бы прибегать" к запасному варианту развития событий, но при необходимости это будет сделано.

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Константин Гаврилов заявил, что Западу не удастся "заболтать" нашу страну в важном вопросе безопасности, передает "Царьград". Он считает недопустимым размещение военных объектов НАТО на Украине и в Грузии.

По словам эксперта, в настоящее время стороны находятся в самом начале пути. Гаврилов убежден, что и США, и НАТО "будут вынуждены на это реагировать". Также дипломат предупредил о том, что альтернативный план развития событий нашей страной предусмотрен, но нежелателен.

Константин Гаврилов заявил, что "это жесткое требование", продиктованное временем и сложившимися обстоятельствами. Он добавил, что Запад уже должен был привыкнуть к тому, что Россия будет защищать свои интересы.

Ранее член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", кандидат политических наук Максим Бардин отметил, что сейчас ведется кампания по обнулению морального авторитета политиков США и Евросоюза. Он считает, что на те условия, которые изложены в документе о гарантиях безопасности, США и Бельгия никогда не пойдут.

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Фото: Ohde / face to face / www.globallookpress.com
Автор: 21 декабря 2021, 15:35 Источник: "Россия 24" ✓ Надежный источник
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