Проблема крепостного гражданства распространяется на остальных украинцев – политолог Ермолаев

Специалист уверен, что постепенно общество превращается в "крепостных граждан", безропотно слушающихся своего хозяина. Эксперт уверен, что в стране сложилось социальное понятие, когда человек, имея статус гражданина, вдруг оказывается по умолчанию урезан в правах и даже преследуем.
Как отметил Андрей Ермолаев, первыми на себе это почувствовали переселенцы с Донбасса, которые перебрались на Украину и пытались отстоять базовые права. Однако выяснилось, что для властей и общества они второсортны. Политолог привел в пример владельцев машин, которых преследуют только за то, что они сохраняют донецкие или луганские номера.
"Но мы пришли к тому, что проблема крепостного гражданства незаметно распространяется на остальных украинцев", – заявил Андрей Ермолаев.
По словам эксперта, постепенно и остальные граждане Украины начинают мириться с тем, что их права и свободы ущемляются. Он отметил, что на примере Луганска и Донецка жителям страны демонстрируют, что огромная территория может десятилетиями находиться без самоуправления – важнейшего института гражданского общества.
Напомним, ранее Андрей Ермолаев призвал украинских пенсионеров готовиться к худшему. Политолог назвал украинскую экономику убыточной, которая балансирует на займах и рефинансировании, экономя на пенсиях.
Популярные темы форума
А вы бы в космос полетели?
Давайте поговорим об изменах
Я презираю российский шоу-бизнес
Тейпирование лица от морщин
Как перестать жрать на ночь?
Письмо папе
как признаться в чувствах?
Какой подарок сделать бабушке?