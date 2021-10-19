На Украине призвали пенсионеров готовиться к худшему

По словам Ермолаева, экономика Украины уже долгое время убыточна. Страна балансирует благодаря займам, рефинансированиям, пирамиде облигаций государственного внутреннего займа. А бюджет экономят на пенсиях, отметил политолог.
Эксперт считает, что никто не будет заниматься наполнением Пенсионного фонда, пока экономика страны падает, и бюджет находится в режиме выживания. По мнению Ермолаева, ни одна система не спасет Украину, потому что любая из них зависит от прибыльности экономики и регулярных крупных платежей.
Политолог подчеркнул, что пока страна находится внизу, говорить не о чем. В эфире украинского телеканала "НАШ" он призвал пенсионеров готовиться к худшему.
Ранее "Дни.ру" писали о критически низком запасе угля на Украине. Всего за неделю запасы сократились на 5,9%. Утром 18 октября на складах ТЭС и ТЭЦ находилось 752,9 тысячи тонн угля, хотя, согласно плану, должно было остаться 2,8 миллиона тонн. Спрос на это топливо вырос из-за очень высоких цен на газ.
К слову, на данный момент стоимость голубого топлива в Европе составляет почти 1,13 тысячи долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE днем 19 октября.
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