Названа явка досрочного голосования на выборах президента Белоруссии

Утром 9 августа ЦИК Белоруссии объявил о завершении досрочного голосования на выборах президента страны. Отдать свой голос раньше времени решили 41,7% избирателей, что является рекордом для республики.
Примечательно, что в одном из регионов выборы уже можно считать состоявшимися. В ЦИК рассказали, что в Гомельской области досрочно проголосовали сразу 54,4% избирателей. В Минске раньше времени отдали свой голос 33,4%, в Минской области – 39,6%.
Напомним, что на досрочное голосование на выборах президента Белоруссии отводилось пять дней. Избирательные участки открылись утром 9 августа. О раскладе сил перед выборами читайте в нашем обзорном материале.
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