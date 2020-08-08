Под Лукашенко зашаталось кресло: что нужно знать перед президентскими выборами в Беларуси

9 августа 2020 года стартует основной день голосования на президентских выборах в Беларуси. Союзная республика может кардинально сменить политически вектор: у многих создалось ощущение, что оппозиция имеет все шансы победить последнего диктатора Европы Александра Лукашенко. Мы собрали все, что нужно знать о самых грязных выборах в истории страны.

Беларусь перед выборами президента

За предвыборной гонкой в Беларуси следил, кажется, весь мир. Виноват в таком пристальном внимании к выборам сам Лукашенко: его действия в отношении политических противников с каждым днем становились все жестче, а высказывания, адресованные им и лидерам соседних государств, все ярче.

Настоящий беспредел начался еще до того, как кандидатов в президенты Беларуси официально зарегистрировали. Самые популярные кандидаты от оппозиции – Валерий Цепкало, Виктор Бабарико, Сергей Тихановский – либо подверглись преследованию по весьма неоднозначным обвинениям со стороны местного МВД и КГБ, либо были вынуждены покинуть страну из-за угроз, поступавших в их адрес. Ни одного из них местный ЦИК до выборов не допустил.

В итоге оппозиция объединилась вокруг жены одного из опальных политиков Светланы Тихановской. После того, как ей удалось официально стать кандидатом в президенты Беларуси, ее поддержали руководители штабов Цепкало и Бабарико. Теперь переводчица с английского языка, не имеющая никакого опыта в политике, – главная угроза для режима Александра Лукашенко.

За считанные дни перед выборами президент Беларуси и вовсе решился на дерзкую провокацию: в стране задержали группу россиян, которые якобы хотели дестабилизировать ситуацию в стране перед выборами. Похоже, что скандал на руку Александру Лукашенко не сыграл: объединить вокруг себя народ рассказами и грозном внешнем противнике у него не получилось.

Не спасло главу государства и телевизионное обращение к народу. В Сети после его публикации говорили о чем угодно, только не о сути выступления Лукашенко: например, о его болезненном виде, о спящих перед президентом чиновниках и очередных одиозных высказываниях.

Даже праздничный концерт перед выборами организовать властям не удалось. И российские, и западные артисты поспешили отказаться от участия в сомнительном мероприятии после того, как белорусы начали умолять их не приезжать в социальных сетях.

Все последние новости о выборах президента Беларуси в нашем сюжете.

Кандидаты на президентских выборах в Беларуси

К борьбе за кресло главы республики допустили пять человек. Большинство – беспартийные самовыдвиженцы, но есть и представители различных политических сил.

Александр Лукашенко – самовыдвиженец, беспартийный, действующий президент Беларуси

Светлана Тихановская – самовыдвиженец, беспартийная, самый популярный кандидат от оппозиции

Анна Канопацкая – самовыдвиженец, беспартийная

Андрей Дмитриев – сопредседатель общественной организации "Говори правду", беспартийный

Сергей Черечень – партия "Белорусская социал-демократическая Грамада"

Больше о соперниках Лукашенко на президентских выборах в Беларуси в нашем фоторепортаже.



Рейтинг кандидатов

Проведение опросов в Беларуси регулируется очень жестко, поэтому реальный рейтинг кандидатов на президентских выборах назвать трудно. Например, государственный телеканал ОНТ в июле заявил, что Александра Лукашенко поддерживают больше 70% граждан. Многие эксперты сходятся во мнении, что эту цифру нужно поделить как минимум на десять, чтобы узнать реальный рейтинг главы государства, ведь его сторонники не могут собрать даже маленький пикет.

Еще одним источником информации о предпочтениях белорусов на выборах президента являются интернет-опросы. В основном их проводят независимые сайты, хотя и к их результатам у любого социолога и аналитика будет много вопросов.

Результаты этих исследований сводится к тому, что Александра Лукашенко в лучшем случае готовы поддержать менее 10% граждан. Если посмотреть сводный рейтинг за май, то можно заметить, что популярность Батьки среди населения не дотягивает и до 3,5%.

Кандидат Результат Бабарико 49% Тихановская 22,3% Цепкало 11,3% Лукашенко 3,4% Канопацкая 2,1% Остальные 3,2% Против всех 8,7%

Мемы и приколы про Лукашенко

Действующий президент Беларуси не может принять, что его поддерживают так мало людей. Александр Лукашенко уверен, что народ его любит. Говоря о своей популярности среди белорусов, он ссылается на социологические опросы, которые государство не публикует.

Бурю эмоций у Лукашенко вызывают и оскорбления со стороны оппозиции. Когда в Сети появилась популярная шутка про усатого таракана, глава государства попросил не обзываться, потому что сам так не поступает.

Мы не могли не вспомнить десятки случаев, когда Батька явно позволял себе лишнее в публичных рассуждениях о коллегах и оппонентах. Например, Цепкало он называл хряком, а оппозицию в целом – фашистами, дебилами и отморозками. Поэтому мы и решили собрать подборку мемов и приколов про Лукашенко.