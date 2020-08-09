На выборах в Белоруссии массово задерживают независимых наблюдателей

В Сети появилась информация о задержании независимых наблюдателей в день голосования на выборах президента Белоруссии 9 августа. По предварительным данным, полицейские схватили как минимум 30 человек. Местонахождение некоторых из них неизвестно, близкие и родственники не могут связаться с ними.
На незаконные действия сотрудников МВД пожаловались участники кампании "Право выбора-2020". Национальный координатор организации Виталий Рымашевский рассказал, что таких беспрецедентных репрессий страна еще не видела.
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ПТУ
Гордон бросил молодуху
В каких городах трудно выживать???
тупые работадатели ,не берут своих на работу,ну и пусть в России живут новые русские из средней Азии
Меня используют все куда я не приду
Троицк
Как такое возможно ,человек не жил в Хабаровске ,стал губернатором края ,почему не стал своего Саратова ,где он всё знает.
Серебряные лисы
Лука Сафронов