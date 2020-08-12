Выборы президента Белоруссии Крым Коронавирус в России Санкции

Топ новостей

Юморист Юрий Гальцев изменился до неузнаваемости ради молодой любовницы
Молодые ублюдки плеснули помоями в лицо 61-летней Гузеевой
Вскрылись грязные подробности съемок легендарного фильма "Три плюс два": пьянство и разврат
"Нам с ним не по пути": Утяшева откровенно о браке с Волей
партнеры
Среда
12 августа
Лента новостей
15:03
"Запои никого не добра не доводили": Кравец откровенно о причинах комы Легкоступовой
14:55
Режим дал трещину: ослабевшему Лукашенко придется договариваться с силовиками
14:48
Звезда Comedy Woman Сысоева готовится к операции
14:45
Меган Маркл опозорилась перед кумиром
14:40
В Шотландии произошло крушение поезда
14:39
Иван Стебунов вспомнил подробности измены Марине Александровой
14:22
На западе Москвы загорелся дом
14:14
Сын певицы Валерии сходил в ЗАГС
14:13
Костенко объявила о пополнении
14:11
Белорусская милиция отчиталась о стрельбе на поражение
14:00
Мерьем Узерли празднует 37-летие: любовные неудачи звезды сериала "Великолепный век"
13:53
Известного блогера будут судить за доступ к гостайне
13:44
От России потребовали особого статуса для Хабаровска и Кубани
13:40
"Влюбленные смотрят в разные стороны": Собчак удивила странным заявлением
13:37
"Он не дотягивает до твоего уровня": Рудковская отчитала Киркорова за нового юного фаворита
13:31
"Кома Легкоступовой – простой пиар": Ольга Зарубина выступила с заявлением
13:22
Турецкий политик попался на двойном убийстве
13:18
В Белоруссии отреагировали на угрозы ЕС ввести санкции: Не спешите с заявлениями
13:04
В Монголии еще один человек умер от бубонной чумы
12:58
Ефремов находится в больнице вторые сутки: в каком состоянии актер
12:52
Родственники не приехали на праздник к Проскуряковой и Николаеву
12:46
В жилом доме в Астрахани потушили пожар
12:41
В лесу под Челябинском нашли мертвого курсанта
12:36
Никита Ефремов в детстве пережил домогательство взрослого мужчины
12:33
Подавляющий протесты Лукашенко повторил главную ошибку Януковича
12:17
Под Москвой мужчина ударил собутыльника ножом в живот
12:16
Соседов влепил смачную пощечину Пригожину
12:09
Костьми лягу, а миллион с него стрясу: Цымбалюк-Романовская заставит Джигарханяна покрыть ее долги
12:06
"Очень подгадил в жизни": певица Штурм откровенно о подозрительном муже Легкоступовой
11:57
Прилучный оправдал оказавшегося в любовном треугольнике героя сериала "Желтый глаз тигра"
11:52
Журналист о судьбе Лукашенко после протестов: Ненависть народа и тотальная изоляция
11:47
В Ивановской области сотрудники ФСБ задержали рабовладельцев
11:37
"Очень печально": Бледанс о судьбе покинувшего ее сына
11:37
Муж бросил Кудрявцеву с дочерью в важный день
11:31
Рак после коронавируса: солист группы "Ласковый май" в тяжелом состоянии
11:09
Уехавший в Великобританию Левин из "Интернов" экономит на еде
10:51
Эксперт: Провал протестов в Белоруссии повлияет на молодое поколение
10:44
Число зараженных коронавирусом в России превысило 902 тысячи
10:38
В ХМАО уроженцы Кавказа устроили поножовщину
10:33
Адвокат рассказала о самочувствии Ефремова: Сплошная каша из слов
10:12
Глюкоза оправдалась за слова об "украинском Крыме": Делают тебя пешкой в игре
10:11
Валентина Легкоступова перестала дышать самостоятельно
09:56
ЕС предупредил Белоруссию о санкциях за насилие против демонстрантов
09:48
"Людям пора знать правду": дети Киркорова называют Гусеву мамой
09:36
Журналистов из России обвинили в участии в протестах в Белоруссии
09:29
Виктория Дайнеко воссоединилась с бывшим мужем
09:23
"Произошла чудовищная авария": сын откровенно о состоянии Ширвиндта
08:54
Вскрылись неожиданные подробности короткой семейной жизни Легкоступовой
08:43
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
08:25
В Минске схватили организаторов беспорядков
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Был приступ эпилепсии, и руль заклинило": оглашены основания для оправдания алкаша Ефремова
Вероника Цепкало: Лукашенко запачкан кровью белорусского народа
Белорусы встают на колени перед ОМОНом: народ усмиряют гранатами и дубинками
В Белоруссии некоторые силовики сдаются протестующим
"На штыках не усидишь": Шнуров обратился к Лукашенко после протестов в Белоруссии
"Не мог пошевелить рукой и ногой": сын нашел парализованного Ефремова на полу
Политика
От России потребовали особого статуса для Хабаровска и Кубани

От России потребовали особого статуса для Хабаровска и Кубани

Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС
На Украине зазвучали призывы к России предоставить особый статус Хабаровскому краю и Кубани. С таким заявлением выступил известный журналист Дмитрий Гордон. По его словам, в этих регионах проживает большое число этнических украинцев.
прочитано 3023 раза

Ситуация в Донбассе при президенте Владимире Зеленском снова зашла в тупик. Власти отказываются вести переговоры с лидерами Донецкой и Луганской республик и выполнять минские соглашения.

ПО ТЕМЕ

Экс-губернатор Хабаровская края Сергей Фургал обратился к жителям региона после ареста

На фоне забуксовавших переговоров по статусу мятежного региона Киев пытается внести разнообразие в антироссийскую повестку. Горячие головы в украинском руководстве напоминают о якобы украинской идентичности Кубани. Теперь местные фантазеры обратили внимание на Хабаровский край.

По словам поддержавшего Майдан журналиста Дмитрия Гордона, в этом дальневосточном регионе много этнических украинцев. А раз так, то Кремль должен предоставить ему особый статус наряду с Кубанью.

Гордон призвал украинский МИД почаще выступать с подобными инициативами. Если Россия вмешивается в дела Донбасса и требует предоставить ему особый статус, Киеву следует взять эти методы на вооружение, сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

Дмитрий Гордон. Фото: instagram.com/gordondmytro

О принадлежности Кубани к исторической Украине заговорили после распада СССР. Однако в те годы подобные заявления были уделом небольшого маргинального сообщества националистов. Сейчас смелые территориальные претензии к России все чаще озвучивают высокопоставленные чиновники.

Кубанью мечты радикалов не ограничиваются. В фокусе внимания украинских националистов также Ростовская область, Ставрополье, Курская, Воронежская и Белгородская области.

Однако в ближайшие годы перед Киевом встанет проблема удержания под контролем оставшихся территорий Украины. Эксперты прогнозируют, что ухудшение социально-экономической обстановки и ослабление центральной власти приведут к распаду страны.

Автор: 12 августа 2020, 13:44 Источник: "ПолитНавигатор" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Larissa kunova
Ответить
Хохлы ! Рты поганые закройте! Без вас разберутся.Вас надо гнать от границ России на 100 км,чтоб всяких Гандонов не слышать.
1

Популярные темы форума

Политика

От России потребовали особого статуса для Хабаровска и Кубани
В Белоруссии отреагировали на угрозы ЕС ввести санкции: Не спешите с заявлениями
Подавляющий протесты Лукашенко повторил главную ошибку Януковича
Эксперт: Провал протестов в Белоруссии повлияет на молодое поколение

Шоу-бизнес

"Запои никого не добра не доводили": Кравец откровенно о причинах комы Легкоступовой
Звезда Comedy Woman Сысоева готовится к операции
Меган Маркл опозорилась перед кумиром
Сын певицы Валерии сходил в ЗАГС

Проишествия

Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии
Разорванные тела, слезоточивый газ, гранаты: как прошла ночь после выборов в Белоруссии
Притворялась больной и шантажировала ребенком: появились шокирующие данные о расчленившей Картрайта вдове

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Вскрылись неожиданные подробности короткой семейной жизни Легкоступовой

Влюбленные поселились в квартире артистки на окраине Москвы
Шоу-бизнес

Звезда Comedy Woman Сысоева готовится к операции

Актриса очень расстроена

Шоу-бизнес

Костьми лягу, а миллион с него стрясу: Цымбалюк-Романовская заставит Джигарханяна покрыть ее долги

Пианистка не желает ни пяди чужой земли, но и своей врагу не отдаст
Шоу-бизнес

"Кома Легкоступовой – простой пиар": Ольга Зарубина выступила с заявлением

Артистка прокомментировала новости о госпитализации певицы

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 12 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 11 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 10 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 9 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой
"Колоть продолжали непонятно чем": парализованная спортсменка Комиссарова пожаловалась на сотрудников роддома
Роднина назвала причину бегства спортсменок от Тутберидзе

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+