На Украине зазвучали призывы к России предоставить особый статус Хабаровскому краю и Кубани. С таким заявлением выступил известный журналист Дмитрий Гордон. По его словам, в этих регионах проживает большое число этнических украинцев.



Ситуация в Донбассе при президенте Владимире Зеленском снова зашла в тупик. Власти отказываются вести переговоры с лидерами Донецкой и Луганской республик и выполнять минские соглашения.



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На фоне забуксовавших переговоров по статусу мятежного региона Киев пытается внести разнообразие в антироссийскую повестку. Горячие головы в украинском руководстве напоминают о якобы украинской идентичности Кубани. Теперь местные фантазеры обратили внимание на Хабаровский край.

По словам поддержавшего Майдан журналиста Дмитрия Гордона, в этом дальневосточном регионе много этнических украинцев. А раз так, то Кремль должен предоставить ему особый статус наряду с Кубанью.

Гордон призвал украинский МИД почаще выступать с подобными инициативами. Если Россия вмешивается в дела Донбасса и требует предоставить ему особый статус, Киеву следует взять эти методы на вооружение, сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

О принадлежности Кубани к исторической Украине заговорили после распада СССР. Однако в те годы подобные заявления были уделом небольшого маргинального сообщества националистов. Сейчас смелые территориальные претензии к России все чаще озвучивают высокопоставленные чиновники.

Кубанью мечты радикалов не ограничиваются. В фокусе внимания украинских националистов также Ростовская область, Ставрополье, Курская, Воронежская и Белгородская области.

Однако в ближайшие годы перед Киевом встанет проблема удержания под контролем оставшихся территорий Украины. Эксперты прогнозируют, что ухудшение социально-экономической обстановки и ослабление центральной власти приведут к распаду страны.