Коронавирус в России Санкции Конституция Крым Парад Победы

Топ новостей

"Муж всю жизнь имел второй дом и второго ребенка": Немоляева рассказала о семейной драме
Белоруссию готовят к масштабным фальсификациям на выборах: Никто не поверит
Молодая жена Макаревича впервые показала совместное фото
Жестоко избитая звезда "Дома-2" попала в больницу: шокирующие фото
партнеры
Вторник
21 июля
Лента новостей
10:43
Экс-губернатор Хабаровская края Сергей Фургал обратился к жителям региона после ареста
10:30
Россиянина убило молнией в Златоусте
10:15
Пожаловавшийся на безденежье Пригожин тайком увез семью в Швейцарию
10:14
Арзамасова показала соблазнительное тело после слухов о романе с Авербухом
10:04
Повышение пенсий с 1 августа: назван размер прибавки
09:31
Известие о смерти коллеги шокировало Медведеву
09:27
Создатель "голых" фото Марии Максаковой: Очень просила это нигде не публиковать
09:06
В Минобороны заявили о готовности вакцины от коронавируса
08:48
"Стала овощем!": Алибасов откровенно о состоянии Федосеевой-Шукшиной
08:47
"Безболезненно избавляюсь от людей": Лолита вышвырнула из дома семейную пару
06:39
Том Круз шокировал поклонников неожиданным поступком
04:12
Рынска после смерти мужа отказалась от секса по переписке: Предпочитаю живьем
02:36
Блогер-фармацевт Диденко сплясала на костях эксперта шоу "Пусть говорят"
00:27
Коронавирус: последние новости на сегодня, 21 июля 2020 года
00:09
Дочь занялась внешним видом Николаева: Теперь красавчик
21:53
Журналист: Мишустин приезжал к Лукашенко мириться
21:53
"Очень переживает": закрутившего роман с Арзамасовой Авербуха предупредили об опасности
21:47
Иммунолог о ношении масок на улице: Это смешно!
21:35
Ударивший кондуктора трамвая кузбассовец задержан полицией
21:22
Как интернет добил режим Лукашенко: пропаганда на ТВ уже не работает
21:20
Близкие погибшего в ДТП с Ефремовым курьера готовят иски на крупную сумму
20:43
В Мытищах автомобиль такси столкнулся с грузовиком
20:29
Комаровский назвал плюсы пандемии коронавируса
20:14
Гроза и град застали врасплох жителей Челябинской области
20:09
В Кургане из-за сильного дождя затопило улицы
20:00
Эксперт назвал причину, почему Зеленскому выгодна война в Донбассе
19:56
В Чите 11 человек пострадали в результате ДТП
19:22
Умер российский художник-карикатурист Виктор Чижиков
18:53
В Петербурге пенсионера подозревают в убийстве знакомого
18:35
Катя Кищук намекнула на разрыв отношений с избранником: Можете называть меня проституткой
18:26
Пригожин опроверг информацию об угрозах выпускнице "Фабрики звезд": Мы эту тему закрыли
18:03
Максимова и Корешков снимаются во втором сезоне сериала "257 причин, чтобы жить"
17:53
Стало известно о готовящемся судебном заседании по делу Ефремова
17:40
Рудковская готовится стать матерью в четвертый раз
17:21
Гороскоп на сегодня, 21 июля 2020 года
17:19
Многодетная Климова спровоцировала слухи о скором замужестве: кольцо на безымянном пальце
17:12
Запретная тема: почему Ирина Билык больше и слышать не хочет о Филиппе Киркорове
17:08
Как научиться понимать свои эмоции
17:04
Жена Олега Газманова о семейной жизни с артистом: Надо его держать
17:01
Путин назвал возможные причины низкой смертности от COVID-19 в России
16:59
Дакота не побоялась оставить маленькую дочь с Соколовским и его новой пассией
16:44
Подробности смерти ведущего НТВ Александра Беляева
16:30
Кристина Асмус призналась в странностях: Стреляет сигареты и притворяется
16:21
Юная звезда фильма "Лед" в восторге от Александра Петрова: Бомбический кинопапа
16:09
"Развод пошел на пользу": Муцениеце поразила красотой на светском мероприятии
15:58
"Я всех боюсь и очень брезгую": у Прохора Шаляпина мало секса в жизни
15:48
Путин отправил Фургала в отставку
15:44
Вышел тизер сериала Федора Бондарчука "Псих" с Константином Богомоловым в главной роли
15:37
Разводящегося с Пелагеей Телегина сразил страшный недуг
15:34
Известный ведущий прогноза погоды умер от рака
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Как интернет добил режим Лукашенко: пропаганда на ТВ уже не работает
"Вам придется ответить передо мной": Кадыров в гневе на Зеленского за оскорбление
Кравец переживает из-за случившегося с Березиным
Журналист: Мишустин приезжал к Лукашенко мириться
Пригожин поспорил с Распутиной о безголосых обезьянах в шоу-бизнесе
"Пустилась во все тяжкие": Агата Муцениеце решила накачать губы
Политика

Экс-губернатор Хабаровская края Сергей Фургал обратился к жителям региона после ареста

прочитано 147 раз

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал записал обращение к жителям региона на следующий день после отставки. Политик опубликовал его в своем инстаграм-аккаунте.

Фургал отметил, что два года его управления регионом были тяжелыми, но прекрасными. Он обратил внимание, что успел сделать лишь немногое из запланированного. Экс-губернатор поблагодарил граждан как за поддержку, так и за критику.

Напомним, что 10 июля Сергей Фургал был арестован по обвинению в организации убийства дальневосточных предпринимателей. После его задержания и отправки в Москву в Хабаровском крае начались массовые протесты: десятки тысяч недовольных вышли на улицы, требуя освободить "народного губернатора".

Автор: 21 июля 2020, 10:43 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Журналист: Мишустин приезжал к Лукашенко мириться
Как интернет добил режим Лукашенко: пропаганда на ТВ уже не работает
Эксперт назвал причину, почему Зеленскому выгодна война в Донбассе
Лукашенко предупредил о вероятности госпереворота в Белоруссии

Шоу-бизнес

Создатель "голых" фото Марии Максаковой: Очень просила это нигде не публиковать
"Стала овощем!": Алибасов откровенно о состоянии Федосеевой-Шукшиной
"Безболезненно избавляюсь от людей": Лолита вышвырнула из дома семейную пару
Том Круз шокировал поклонников неожиданным поступком

Проишествия

В московском отеле нашли тело эксперта "Пусть говорят"
Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства
Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко
Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Арзамасова показала соблазнительное тело после слухов о романе с Авербухом

Актриса продемонстрировала летнюю тренировку
Шоу-бизнес

Пожаловавшийся на безденежье Пригожин тайком увез семью в Швейцарию

Продюсер заплатил более миллиона рублей за поездку
Шоу-бизнес

Запретная тема: почему Ирина Билык больше и слышать не хочет о Филиппе Киркорове

Отношения двух звезд себя исчерпали
Шоу-бизнес

Елена Проклова с бывшим мужем строит дом в Сочи

Артистка сохранила хорошие отношения с экс-супругом

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 21 июля 2020 года
Совет на выходные 18-19 июля 2020 года
Гороскоп на выходные, 18-19 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 17 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристку Екатерину Александровскую нашли мертвой
Фигуристка Бережная об отношениях с отцом своих детей: Не приехал на день рождения дочери
Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год
От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове

Регионы

Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+