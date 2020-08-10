Лукашенко сравнил протестующих белорусов с овцами

Акции протеста прошли в Минске и других белорусских городах вечером 9 августа после обнародования предварительных итогов выборов. Многие жители страны остались недовольны тем, что победу одержал Александр Лукашенко.
Граждане скандировали лозунги и жгли файеры. Чтобы остановить митингующих, правоохранители использовали светошумовые гранаты и баллончики с перцовым газом. По предварительным данным, в результате столкновений пострадали десятки человек.
На произошедшее отреагировал президент Лукашенко. Политик сравнил протестующих белорусов с овцами, которые не понимают, что творят. Политик рассказал, что гражданами управляли из европейских стран: были зафиксированы звонки из Польши, Чехии и Великобритании.
Также глава страны отметил, что правоохранителям Белоруссии удалось уберечь людей от критического шага. Ситуация в стране была весьма опасной. Александр Лукашенко пообещал разобраться с каждым, кто провоцирует белорусов на участие в беспорядках.
Кандидат в президенты Светлана Тихановская допустила, что в Белоруссии скоро пройдут новые протесты. По ее словам, действующий лидер перестал слышать народ. Она выразила надежду, что Лукашенко мирно отдаст власть.
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