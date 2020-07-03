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Политика
Запад готовит плацдарм для обвинения РФ во вмешательстве в дела США, вербуя журналистов ФАН

Запад готовит плацдарм для обвинения РФ во вмешательстве в дела США, вербуя журналистов ФАН

Фото: Guenter Fischer/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Судя по всему, журналисты западного ресурса Bellingcat готовят очередную антироссийскую провокацию, пытаясь втянуть в нее журналистов Федерального агентства новостей. Нескольким сотрудникам российского издания поступили предложения за деньги сфабриковать ложные свидетельства, чтобы впоследствии использовать их в собственных целях.
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Вероятно, подобная активизация западных структур связана с надвигающимися выборами президента США – готовится почва для дальнейших обвинений, среди которых могут оказаться давно муссируемые голословные заявления о вмешательстве России во внутренние дела Соединенных Штатов.

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Журналисты международного отдела ФАН и сотрудники агентства USA Really неделю назад пожаловались на давление и попытку подкупа со стороны британского ресурса Bellingcat. В диалогах с корреспондентами российских изданий преимущественно участвовал человек под именем Питер ван Хьюс, представившийся работником западного СМИ, сообщает ФАН.

Он пытался узнать, как ФАН и USA Really освещают политические события в США, попутно предлагая деньги за фабрикацию нужных Bellingcat сведений. Впоследствии подобные лжесвидетельства могли лечь в основу "доказательств" вмешательства России во внутренние дела США.

Человек с именем Питер ван Хьюс в соцсетях предлагал журналисту ФАН в Twitter-переписке 500 евро за создание фейковых свидетельств.

Как сам признался журналист Bellingcat, все, что требовалось сделать за эти деньги, это "пара действий" и "подтверждение вмешательства в американские президентские выборы".

Редакция ФАН проверила подлинность аккаунта, с которого велась переписка. Он действительно принадлежит журналисту Bellingcat Питеру ван Хьюсу.

Аналогичные предложения о "сотрудничестве" от западного ресурса поступали и журналистам проекта ФАН USA Really. В качестве потенциального "предателя" был выбран бывший участник проекта. Ему предлагалась тысяча евро за начитывание нужного текста в аудиосообщении.

Многочисленные отказы сотрудников ФАН вызывали у вербовщика агрессивную реакцию, что выливалось в открытые угрозы журналистам. В частности, ван Хьюс заявил, что имеет связи в западных спецслужбах, поэтому способен превратить жизнь корреспондентов российского издания "в ад".

Ван Хьюс был не единственным сотрудником Bellingcat, кто пытался завербовать российских журналистов. Другие вербовщики пытались склонить на свою сторону обещаниями предоставить политическое убежище в обмен на лжесвидетельства. Также поступали предложения публиковать из офиса ФАН материалы об американском политическом истеблишменте. Такое требование было связано с желанием получить IP-адрес с целью его последующего представления в качестве "доказательства" вмешательства России в предстоящие президентские выборы в США.

https://soundcloud.com/user-831036509/1a-1

https://soundcloud.com/user-831036509/2a-1

https://soundcloud.com/user-831036509/3a-1

https://soundcloud.com/user-831036509/4a-1

Редакция ФАН не сомневается, что на связь с сотрудниками издания выходил именно Bellingcat. Были проверены все контактные аккаунты и номера телефонов – они зарегистрированы за рубежом. Также характерен почерк работы британского ресурса, фабрикующего "доказательства" при помощи анализа соцсетей, "цифрового следа", поддельных свидетельств и т.д. На текущий момент известно о нескольких попытках вербовки журналистов ФАН. Редакция российского издания в целях безопасности не разглашает фамилии сотрудников, получивших предложения о "сотрудничестве" с Bellingcat.

Британский портал давно используется в качестве "платформы независимых журналистов", где публикуются различные "расследования". Известно, что Bellingcat финансируется из частных фондов и казны нескольких иностранных государств. СМИ ранее сообщали, что деньги поступали даже от Минобороны Великобритании и структур американского миллиардера Джорджа Сороса. Материалы Bellingcat неоднократно подвергались критике из-за большого содержания ложной информации. Тем не менее, многие зарубежные издания при работе над своими статьями ссылались на данные Bellingcat, не обращая внимания на очевидный подлог.

Многие российские военные эксперты и аналитики уверены, что британский ресурс служит инструментом легализации недостоверных материалов для их последующего использования в информационной войне против РФ. Как полагает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, подобная схема отработана достаточно давно. Сначала обозначают обвиняемого, после публикуют "доказательства" обвинений через Bellingcat и аналогичные "общественные структуры", придавая лжи официальный статус. В итоге это выливается в санкции, давление и суды, что и выступает финальной целью подобных схем.

С Константином Косачевым согласен и военный аналитик Алексей Леонков. Он подчеркнул, что ресурсы типа Bellingcat служат инструментом легализации фейков и формирования общественного мнения.

"Они создают те самые fake news, которые стали элементом информационной или гибридной войны", – заключил эксперт.

Федеральное агентство новостей не исключает, что вербовка журналистов издания сотрудниками Bellingcat может быть связана с подготовкой новой информационной диверсии в преддверии президентских выборов в США. Фактически Запад заранее готовит "доказательную базу" для будущих обвинений.

Автор: 3 июля 2020, 21:47

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