Бизнесмен Пригожин напомнил Конгрессу США о неприкосновенности суверенитета других стран

Против него были даже сфабриковано судебное дело, а затем конгрессмены попробовали взвалить на Пригожина вину за вспышку насилия в стране. В ответ на это предприниматель опубликовал открытое письмо, в котором четко объяснил свою позицию. Текст представлен на сайте Федерального агентства новостей.
История Соединенных Штатов началась с геноцида коренного населения. Процессами тогда руководили переселенцы из Европы, напомнил Пригожин. А в 1823 году была представлена доктрина Монро, где декларировалось невмешательство этого государства в дела других стран. Однако в 1905 году она была нарушена. С тех пор США не считаются с чужими национальными интересами и вмешиваются в дела других государств.
"Сегодня национальные интересы США заключаются в том, чтобы уничтожать всех несогласных и распространять свое влияние по всему миру. Все, что не соответствует национальным интересам США, Америка уничтожает", – подчеркнул Пригожин.
Американская армия создавалась не для обороны своих территорий, а для порабощения других государств. США уже развязали 41 войну. Пентагон содержит по всему миру около 300 тыс. военных: ни у одной другой страны нет такого числа военных миссий за границей, заметил бизнесмен. Эти силы используются для принуждения других государств к подчинению воли Вашингтона.
Вмешательство в процессы внутри других стран, в частности, в выборы, стало уже привычным делом для политиков из США. Для достижения своих целей они не брезгуют пользоваться услугами террористов и преступников, или же создавать собственные террористические организации, отметил предприниматель.
"США выращивают и прячут на своей территории предателей, изменников и диссидентов со всего мира, таких как Фетхуллах Гюлен, Чень Гуанчен, Реза Пехлеви и многих других", – пишет Евгений Пригожин.
Приемы информационной войны также не чужды Соединенным Штатам, которые часто прибегают к услугам фабрик троллей. Большая часть мирового интернета, как и наиболее популярные социальные сети, подконтрольны Западу. Спецслужбы США подвергают их строгой цензуре с целью манипулирования общественным мнением.
"Соединенные Штаты вмешивались и вмешиваются в выборы большинства стран мира. Американские фабрики троллей ведут разрушительную работу повсюду, в том числе и в России", – отмечает в письме предприниматель.
Евгений Пригожин также высказался насчет расследования Мюллера против него, которое обернулось полным провалом. Насчитывающее 20 млн страниц дело бизнесмен назвал макулатурой.
В завершении письма к американским конгрессменам Пригожин напомнил им о том, что в мире есть еще 252 государства. Каждое из них имеет свои национальные интересы и ценности.
"Вы не одни в этом мире", – подытожил бизнесмен, подписавшийся под письмом словами "Российский патриот, Евгений Пригожин".
Письмо стало ответом на новую резолюцию Конгресса США. В документе Евгений Пригожин был назван угрозой для национальной безопасности страны. ФАН представлял полный перевод текста резолюции.
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