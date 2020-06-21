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Политика
Полный текст резолюции Конгресса США с обвинениями против Евгения Пригожина опубликован ФАН

Полный текст резолюции Конгресса США с обвинениями против Евгения Пригожина опубликован ФАН

Фото: J?rgen Schwenkenbecher/picture alliance/www.globallookpress.com
В распоряжении Федерального агентства новостей появился документ, в котором члены Палаты представителей и Сената США обвиняют российского предпринимателя Евгения Пригожина. Резолюция содержит информацию о причинах включения предпринимателя в очередной список санкций, а также призыв к администрации главы Соединенных Штатов Дональда Трампа проработать спектр мер для противостояния бизнесмену. В резолюции Пригожина называют "угрозой национальной безопасности США". В чем конкретно обвиняет его Вашингтон, разбирался ФАН.
прочитано 311 раз

Минувшая неделя запомнилась многими событиями в Америке, о которых рассказывали практически все СМИ. Повышенное внимание уделяется происходящим в США протестам и погромам, вызванным гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Его смерть наступила после задержания представителями правопорядка. Чтобы остановить захлестнувшие страну массовые протесты и преступления, власти 28 штатов были вынуждены задействовать подразделения Нацгвардии.

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Однако происходящее на улицах городов Соединенных Штатов не вынудило членов республиканской и демократической партий США отказаться от поиска внешнего врага. В этом деле они продемонстрировали удивительную солидарность: Марко Рубио и Крис Кунс внесли в Сенат проект резолюции, содержащей призыв к администрации Трампа и Конгрессу США совместно проработать спектр мер по противодействию российскому предпринимателю Пригожину. Аналогичный документ был представлен и в Палату представителей.

ФАН публикует полный перевод резолюции, текст которой оказался в распоряжении редакции:

116-й конгресс

2-я сессия

H. RES. 996

Выражая мнение Конгресса о том, что деятельность российского националиста Евгения Пригожина и его аффилированных лиц представляет угрозу национальным интересам и безопасности Соединенных Штатов Америки, а также их союзников и партнеров. (Полную версию читайте на сайте).

Автор: 21 июня 2020, 12:38

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