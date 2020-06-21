Полный текст резолюции Конгресса США с обвинениями против Евгения Пригожина опубликован ФАН

Минувшая неделя запомнилась многими событиями в Америке, о которых рассказывали практически все СМИ. Повышенное внимание уделяется происходящим в США протестам и погромам, вызванным гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Его смерть наступила после задержания представителями правопорядка. Чтобы остановить захлестнувшие страну массовые протесты и преступления, власти 28 штатов были вынуждены задействовать подразделения Нацгвардии.
Однако происходящее на улицах городов Соединенных Штатов не вынудило членов республиканской и демократической партий США отказаться от поиска внешнего врага. В этом деле они продемонстрировали удивительную солидарность: Марко Рубио и Крис Кунс внесли в Сенат проект резолюции, содержащей призыв к администрации Трампа и Конгрессу США совместно проработать спектр мер по противодействию российскому предпринимателю Пригожину. Аналогичный документ был представлен и в Палату представителей.
ФАН публикует полный перевод резолюции, текст которой оказался в распоряжении редакции:
116-й конгресс
2-я сессия
H. RES. 996
Выражая мнение Конгресса о том, что деятельность российского националиста Евгения Пригожина и его аффилированных лиц представляет угрозу национальным интересам и безопасности Соединенных Штатов Америки, а также их союзников и партнеров. (Полную версию читайте на сайте).
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